Вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що вакцинація проти коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Як повідомила 30 січня пресслужба голови держави, Зеленський обговорював цей аспект імунізації, яку планують почати в лютому, із міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

«Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, це той захист, який повинна надати держава громадянину в час пандемії, від якої потерпає весь світ. Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю. А вакцина проти COVID-19 – не те, на чому має заробляти держава», – сказав Зеленський.

При цьому, як повідомляє пресслужба президента, очільник МОЗ додав, що план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім, а першими отримати щеплення зможуть вразливі категорії населення.

Інфографіка: Що українці думають про вакцинацію проти COVID-19? (інфографіка)

«Скоро ми представимо і детально пояснимо план, як отримати вакцину від коронавірусу. Першими ми зможемо вакцинувати медиків, мобільні групи. Серед пріоритетних груп населення, звісно, літні люди. Ми також активно й результативно працюємо в рамках ініціативи COVAX. Зважаючи на потужності, скількох людей ми зможемо вакцинувати впродовж місяця, у нас рівномірний розподіл державних коштів. І їх вистачить, щоб покрити всі потреби у вакцинації», – сказав Степанов.

Водночас Зеленський заявив, що підтримує розвиток ринку, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися проти COVID-19.

Імунізація буде добровільною, але і президент, і Міністерство охорони здоров’я сподіваються, що «українці уважно ставляться до здоров’я, розуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації».

Голова МОЗ запевнив, що вакцини перевірятимуть багаторазово, і українцям пропонуватимуть якісні вакцини, що зберігатимуть у належних умовах.

29 січня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого».

Уряд оприлюднив календарний план безкоштовної вакцинації від COVID-19.

Згідно з урядовим календарним планом безкоштовної вакцинації від COVID-19 першими вакцини отримають 367 тисяч медиків, які борються з COVID-19, та військових із зони Операції об’єднаних сил.

За прогнозами видання The Economist, Україна не матиме широкого доступу до вакцини від COVID-19 до 2023 року.

Ляшко переконаний, що масова вакцинація почнеться в Україні через чотири місяці. За його словами, у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах співпраці з COVAX.

Крім того, Україна закуповує 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 у китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.