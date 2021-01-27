Україна не матиме широкого доступу до вакцини від COVID-19 до 2023 року – The Economist

Україна не матиме широкого доступу до вакцини від COVID-19 до 2023 року, йдеться в дослідженні аналітичного підрозділу видання The Economist.

За підрахунками аналітиків, найбільш пізній доступ до вакцини разом з Україною матимуть понад 85 країн. Здебільшого вони розташовані на Африканському континенті.

Найшвидше вакцина стане доступною в країнах Європи, США, Сінгапурі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Гонконзі. Очікується, що широка вакцинація відбудеться там до кінця 2021 року.

Аналітики робили свої прогнози на основі угод про постачання, обмеженості виробництва, невпевненості у вакцинах, чисельності населення та доступності медичних працівників. Дані також коригуються аналітиками з урахуванням конкретних умов на місцях.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому, коли Україна отримає перший мільйон доз вакцин.

У ВООЗ раніше заявили, що вакцини від коронавірусу вистачить на всіх, однак наразі існує реальна небезпека, що найближчим часом бідні країни її не отримають.