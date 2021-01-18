Вакцини від коронавірусу вистачить для всіх – ВООЗ

Вакцини від коронавірусу вистачить на всіх, однак наразі існує реальна небезпека, що найближчим часом бідні країни її не отримають. Про це на брифінгу 18 січня заявив глава Всесвітньої організації здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус.

«Це правильно, що всі уряди хочуть в першу чергу зробити вакцинацію своїх медичних працівників та людей похилого віку. Але неправильно, що більш молоді і здорові дорослі люди в багатих країнах вакцинуються раніше, ніж медичні працівники та люди похилого віку в бідніших країнах», – наголосив глава ВООЗ.

Він зазначив, що зараз першочерговим завданням є вакцинування груп ризику у всіх країнах.

За словами Гебреєсуса, ВООЗ уклала договори на поставку 2 мільярдів доз вакцин від п’яти виробників з опцією на ще один мільярд. Поставки планують почати у лютому.

«Але в останні тижні я отримав звістку від декількох держав-членів, які задалися питанням, чи отримає COVAX необхідні вакцини і чи виконають країни з високим рівнем доходу свої обіцянки. У міру розгортання перших кампаній вакцинації надія на рівний доступ виявляється під серйозною загрозою», – сказав глава ВООЗ.

Гебреєсус додав, що наразі у 49 країнах з більш високим рівнем доходів вже введено понад 39 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, тоді як в одній країні з найнижчим доходом – лише 25 доз.

«Мені потрібно бути відвертим: світ перебуває на межі катастрофічного морального провалу, ціна якого буде сплачена життями і засобами для існування в найбідніших країнах світу», – сказав Гебреєсус.

Він додав, що низка країн та компаній віддають перевагу двостороннім угодам, в обхід COVAX, піднімаючи ціни і намагаючись потрапити в початок черги на поставки. Зокрема минулого року таких угод було укладено 44, а цього року вже підписано щонайменше 12.

Така ситуація, наголосив глава ВООЗ, не тільки наражає на небезпеку найбідніші та найвразливіші верстви населення світу, а й призведе до провалу усієї кампанії вакцинації, адже епідемія продовжиться, і, як наслідок, триватимуть обмеження, необхідні для її стримання, та людські і економічні втрати.