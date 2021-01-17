У світі вкололи 39,7 мільйона доз вакцини від COVID-19 – Bloomberg

У 51 країні світу вже вкололи понад 39,7 мільйона доз вакцини від COVID-19, підрахувало агентство Bloomberg.

Найбільше доз вкололи в Сполучених Штатах Америки (майже 13,7 млн), Китаї (9 млн), Європейському союзі (майже 4,9 млн), Сполученому Королівстві (понад 4 млн) та в Ізраїлі (майже 2,3 млн).

Український уряд розраховує розпочати вакцинацію в лютому. Першими щеплення мають отримати медики.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили 94,7 мільйона випадків COVID-19. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 2 024 526 людей.