Зеленський попросив Меркель «сприяти у пришвидшенні отримання вакцини для України»

Президент України Володимир Зеленський 15 січня мав телефонну розмову з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, повідомляє офіційний сайт глави української держави.

Сторони «детально обговорили ситуацію в Україні та Німеччині, пов’язану з пандемією COVID-19 та постачанням вакцини від цієї інфекції». «Володимир Зеленський попросив Ангелу Меркель сприяти у пришвидшенні отримання вакцини для України», – вказано в повідомленні без деталей про будь-які конкретні плани чи домовленості.

«Головним завданням зараз є захистити найбільш вразливі категорії громадян: літніх людей, лікарів, військовослужбовців. Поява сертифікованих вакцин дає нам всім надію», – цитує слова Зеленського його сайт.

Іншою темою розмови була ситуація на Донбасі. «Обидві сторони визнали, що перемовини радників лідерів «Нормандської четвірки» 12 січня цього року в Берліні були непростими, але конструктивними. Україна та Німеччина очікують на наступні консультації 22 січня», – вказано в повідомленні.

За результатами зустрічі в Берліні 12 січня про конкретні результати не повідомлялося, продовження консультацій заплановане на 22 січня.

Зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» мала відбутися в грудні 2020 року, але цього так і не сталося.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – зустрічалися 9 грудня 2019 року в Парижі.