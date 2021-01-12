У Зеленського повідомили про «конструктивний характер» зустрічі радників «нормандської четвірки»

У Берліні 12 грудня відбулася зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, на якій Україну представляв керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За повідомленням сайту президента України, консультації тривали понад шість годин, сторони обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих очільниками Німеччини, Франції, України та Росії під час саміту в Парижі у грудні 2019 року.

«Зокрема, сторони торкнулися всіх питань порядку денного – від безпекових до гуманітарних. Дискусія мала непростий, але конструктивний характер. Усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Під час зустрічі українська сторона акцентувала увагу на безпекових питаннях і на необхідності посилення безпекової складової домовленостей», – ідеться в повідомленні.

У зустрічі також брала участь спецпредставниця голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Гайді Ґрау.

Про конкретні результати зустрічі в повідомленні не йдеться, продовження консультацій заплановане на 22 січня.

Зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» мала відбутися в грудні 2020 року, але цього так і не сталося.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – зустрічалися 9 грудня 2019 року в Парижі.