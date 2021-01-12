Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників лідерів «нормандського формату» – речниця

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прибув до столиці Німеччини Берліна на зустріч радників лідерів країн «нормандського формату», повідомила речниця голови ОП у коментарі Радіо Свобода.

За її словами, після завершення консультацій Офіс президента проінформує про результати перемовин.

Агентство ТАСС пише, що на зустріч прибув заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. За даними джерела агентства, на зустрічі обговорять «реалізацію підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного урегулювання конфлікту» на Донбасі.

Зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» мала відбутися в грудні 2020 року, але цього так і не сталося.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – зустрічалися 9 грудня 2019 року в Парижі.