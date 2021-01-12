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12 січня 2021, Київ 14:44
Новини | Політика

Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників лідерів «нормандського формату» – речниця

Єрмак зустрічається з радниками лідерів країн «нормандського формату»

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прибув до столиці Німеччини Берліна на зустріч радників лідерів країн «нормандського формату», повідомила речниця голови ОП у коментарі Радіо Свобода.

За її словами, після завершення консультацій Офіс президента проінформує про результати перемовин.

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Агентство ТАСС пише, що на зустріч прибув заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак. За даними джерела агентства, на зустрічі обговорять «реалізацію підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного урегулювання конфлікту» на Донбасі.

Зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» мала відбутися в грудні 2020 року, але цього так і не сталося.

Востаннє лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – зустрічалися 9 грудня 2019 року в Парижі.

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