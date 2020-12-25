Зеленський розповів, коли зателефонує Путіну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо зустріч радників лідерів «нормандського формату» і далі затягуватиметься.

В інтерв’ю виданню «Фокус» Зеленський заявив, що може зателефонувати Путіну: «він точно зі мною поспілкується». На запитання, чому не телефонує, президент сказав, що «немає предмета для розмови».

«Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників, то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися. До того ж, я вважаю, що повинен бути як діалог на кшталт у нормандському форматі, так і прямий діалог. Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі – ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет», – сказав Зеленський.

Він додав, що зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) мала відбутися в грудні. «Ця зустріч так і не відбулася. По-перше, вони сперечаються. По-друге, коронавірус, тому зараз вона теж не відбудеться», – сказав голова держави.

За словами Зеленського, після того, як ця зустріч відбудеться, Україна готуватиме план врегулювання на Донбасі «з усіма датами».

«Складно, але рухаємося вперед. Це все план А», – сказав він. Щодо того, яким є «план Б» президент сказав: «Зарано говорити, оскільки це хвора і тонка дипломатія».

Зеленський також заявив, що навіть не хоче уявляти ситуацію, в якій Росія може напасти на Україну з Криму. «Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє», – додав він.

9 грудня 2020 року виповнився рівно рік після останньої зустрічі нормандської четвірки в Парижі, під час якої Зеленський поспілкувався з Путіним тет-а-тет. Після цієї зустрічі Зеленський неодноразово заявляв про великі очікування стосовно встановлення миру на Донбасі.