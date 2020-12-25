Закінчити військовий конфлікт на Донбасі – основна обіцянка Володимира Зеленського під час передвиборної кампанії. 9 грудня 2020 року виповнився рівно рік після останньої зустрічі нормандської четвірки в Парижі, під час якої Зеленський поспілкувався з Володимиром Путіним тет-а-тет. Після цієї зустрічі Зеленський неодноразово заявляв про великі очікування стосовно встановлення миру. Реалізацією домовленостей глав держав на практиці займається Мінська група, яка за цей рік зазнала значних змін. Її глава – другий президент України Леонід Кучма вийшов зі складу. Замість нього Зеленський призначив першого президента Леоніда Кравчука. Одним із успіхів Зеленського називають найдовше за історію збройного конфлікту на сході України перемир'я, яке триває досі. Але локальні бойові дії періодично тривають. Наскільки успішними були мирні ініціативи Києва – в підсумковому матеріалі Володимира Рунця, кореспондента телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».