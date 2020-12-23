На оккупированной части Донбасса пишут «доктрину» о государстве русского народа, где дышится свободно

(Друкуємо мовою оригіналу)

Россия взялась за написание идеологии для оккупированного Донбасса. Из озвученных отрывков будущего идеологического документа – «доктрины» – понятно, что дончанам предлагают рассматривать оккупацию как волеизъявление «русского народа Донбасса». Но аналитики говорят, что за этим не обязательно стоит намерение Кремля все-таки включить оккупированные территории в свой состав. Скорее всего, это – «воспитание» местного населения, чтобы обеспечить почву для продолжения войны.

Уже неделю пропаганда на оккупированных территориях вводит в общественный дискурс новое понятие. ОРДЛО нужна своя идеология, которая может стать «основой государственной политики», говорят лидеры вооруженной группировки «ДНР» с экранов. Эту идеологию они назвали «Доктрина «ДНР» «Русский Донбасс». Текста «доктрины» в свободном доступе пока нет. Но из сказанного авторами уже проистекает, что:

• «ДНР» создали русские, живущие на Донбассе

• Россия существовала в пятом веке

• Территория Донбасса всегда была российской

Это интересно, ведь Кремль планомерно, все годы войны, избегает не только аннексировать оккупированные территории Донбасса, но и официально говорить о такой возможности. Вся риторика Российской Федерации в отношении ОРДЛО – это возврат их в состав Украины с нужными Москве изменениями в Конституции страны. День назад это снова подтвердил Владимир Путин, говоривший с президентом Франции Эммануэлем Макроном о «формуле Штайнмаера» и особом статусе. Тезисы о включении оккупированных территорий в состав РФ пока позволяли себе разве что российские политики «второго плана» и пророссийские деятели на самом оккупированном Донбассе.

В одном из сюжетов пропагандистского СМИ показали обложку документа. На ней написано: «Доктрина «ДНР». Русский Донбасс. Донецкая народная республика – самостоятельное государство русского народа Донбасса, созданное на исконно русской территории в соответствии с его свободным волеизъявлением на «референдуме» в мае 2014 года».

Территория «Донецкой народной республики» развивалась в контексте России с 5-го века нашей эры

Суть идеологии озвучил Александр Колесник, которого представили как доктора исторических наук и преподавателя Донецкого национального университета (ВУЗ переведен на подконтрольную территорию, но его название использует оккупационная администрация – ред.): «Так получилось исторически, что территория нынешнего донецкого края, «Донецкой народной республики», развивалась в контексте славянского мира, в контексте России начиная так с 5-го века нашей эры. История Киевской Руси, или Древнерусского государства, так лучше говорить, была общей. Это была колыбель и украинского народа, и русского народа, современного российского многонационального народа. Это должно нас объединять».

Сюжеты пропагандистских СМИ, посвященные «доктрине», наполнены такими фразами: «националистические силы захватили власть», «геноцид», «Донбасс исторически – часть России», «цивилизационный выбор», «русский мир», «право говорить на родном языке», «общая история», «Донецкий край – историческая часть России», «братоубийственная война на Донбассе».

Мы сейчас живем и дышим в рамках «русского мира»

Отдельно говорят о «языковом вопросе». Вот что провозгласила Светлана Кочетова, которую представили как доктора филологических наук: «Мы сейчас живем, свободно дышим, разговариваем на своем языке, обучаемся на своем языке и обучаем наших студентов. И говорить о том, что наши ребята входят в российское образовательное пространство, – они давно там находятся. И они живут естественно. Вот как можно дышать свободным воздухом, – вот так мы сейчас живем и дышим в рамках «русского мира».

«Доктрина» рассчитана не только на ОРДЛО, а и, как сказал один из дикторов канала «ДНР», «актуальна во всей русской Украине, которая с 2014 года оказалась захваченной националистическим меньшинством».

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«Чтобы продолжить войну – они глобально изменяют сознание»

Ученый-религиовед и бывший узник российских гибридных сил Игорь Козловский говорит, что создание документа об идеологии оккупированных территорий не стало для него чем-то неожиданным или удивительным: это очередной этап гибридной агрессии России против Украины.

Российская машина готовит глобальное изменение сознания, чтобы продолжить гибридную войну

«Российская машина не только зачищает территории от инакомыслия, не только режет на металлолом наши заводы и вывозит наше оборудование к себе, забирая богатство, которое создано украинским народом, – она готовит и глобальное изменение сознания с тем, чтобы продолжить гибридную войну», – говорит ученый. Он называет документ «одним из провинциальных вариантов идеологии «русского мира», в которой страны бывшего Советского Союза являются частью русской цивилизации.

Анонс работы над «доктриной» ученый называет идеологической экспансией. Ее цель, уверен Козловский, – заразить сознание людей «идеологическим вирусом». И к этому «идеологическому вирусу» общество должно иметь иммунитет, который должен базироваться, убежден Козловский, на свободе мысли, дискуссии и понимании как истории, так и перспектив развития.

Во время пыток один все время кричал, что «это «русский мир» пришел»

«Когда я был там в плену, – во время пыток один все время кричал, что «это «русский мир» пришел». В этих истязаниях людей, которые стоят на другой позиции, уже можно увидеть реальное воплощение этой идеологемы, даже – мифологемы. А потом была беседа, когда один (явно ФСБшник) начал мне говорить о том, что наций не существует. Есть цивилизации. Что нация – это абсолютно неправильная выдумка Запада, которая разделяет мир. А есть цивилизации, и нам нужно объединяться как цивилизациям. Вот такой акцент звучит», – делится воспоминаниями бывший узник российских гибридных сил.

Когда они начинают говорить эти штампы, мне больно и даже стыдно

Некоторых спикеров, аргументирующих сейчас «доктрину», ученый знает лично. «Я смотрел это видео, и что я там увидел: с одной стороны, я вижу там людей, которых знал ранее. Одни всегда стояли на антиукраинских позициях. Я вижу людей, которых знаю как хороших ученых, порядочных людей. Но, когда они начинают говорить эти штампы, мне, честно говоря, больно, и в какой-то степени даже стыдно. Потому что я вижу, что передо мной есть процесс вынужденного приспособления. Это же ломает человека. Это его разрушает внутренне», – размышляет ученый.

К презентации «доктрины» в Донецке отнеслись серьезно: собрали вместе оставшихся в оккупации мыслителей и научных деятелей, пришел руководитель оккупационной администрации Денис Пушилин. С точки зрения гибридной войны, убежден Игорь Козловский, это надо воспринимать как атаку. А государство Украина должно на эту атаку отреагировать, ведь она затрагивает информационную безопасность страны.

«Это идеологическая диверсия» – Игорь Тодоров

Ученый-историк Игорь Тодоров прожил в Донецке всю жизнь: с 1959 года и до начала июля 2014 года. Из родного города пришлось уехать с приходом в город частей российских гибридных сил под руководством полковника ФСБ России Игоря Гиркина. Тодоров называет участие донецких ученых в разработке это не вынужденным, а абсолютно осознанным коллаборационизмом.

Они идеологически пытаются обосновать то, что до сих пор убивают наших солдат, наших офицеров

«Что бы они там не делали, не надо опускаться до споров с ними. Потому что это то же самое, как вступать нашей власти в переговоры с Пушилиным и компанией. То, что они делают, направлено непосредственно на нас с вами, на Украину. Они идеологически пытаются обосновать то, что до сих пор, несмотря на так называемое перемирие, почти ежедневно убивают наших солдат, наших офицеров. И тут никакого примирения быть не может», – делится мыслями Тодоров и продолжает: нет сомнений, что Украина освободит Донецк. И тогда все, кто сотрудничал с российскими гибридными силами и оккупационными администрациями, – должны быть наказаны.

Мы будем защищать свое государство от таких идеологических диверсий

Но, считает Тодоров, хотя спорить с сутью информационного вброса не нужно, Украина должна ответить политическим заявлением президента и СНБО на действия России. «Кратко, но жестко: все это нонсенс, все это российский проект. И мы будем защищать свое государство от всего, в том числе, от таких идеологических диверсий», – предполагает Игорь Тодоров.

Как будет, и будет ли реагировать Украина? Мы направили запросы об этом в СНБО, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство культуры и информационной политики. Из СНБО ответили: вопрос не в полномочиях аппарата этого органа – скорее это задача для Службы безопасности Украины.

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