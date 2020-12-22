«Ситуация для Путина – удручающая»: когда Россия аннексирует Донбасс

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«Присоединить «ЛДНР» к Ростовской области». Сразу два заявления о возможном вхождении оккупированных украинских территорий на Донбассе в состав России появились в последние дни. Одно прозвучало от лидера группировки «ДНР» Дениса Пушилина, второе – в самой России озвучил депутат Госдумы Александр Шерин. Кто он? Насколько эти «мечты» соответствуют реальным планам кремлевской верхушки?

Для Дениса Пушилина заявления о вхождении группировки «ДНР» в состав России – достаточно распространенная практика. В течение нескольких лет похожие вещи он говорил не единожды. Например, в прошлом году в эфире одного из сепаратистских телеканалов он заявлял следующее:

«Донбасс должен вернуться на Родину полноправным членом. По-другому благоприятного пути для Донбасса я не вижу. Все, что дала нам Украина и дает по сегодняшний день – это снаряды, разрушения, масса погибших и блокады. Донбасс сегодня смотрит в сторону России», – говорил глава оккупационной администрации.

В самой России предложения полностью забрать Донбасс звучат не так часто. Что и понятно: они противоречат Минским соглашениям, направленным на реинтеграцию захваченной части Донбасса назад в Украину, а Кремль в публичной плоскости эти договоренности поддерживает.

Кто такой Александр Шерин?

Александр Шерин – депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по обороне. До политической карьеры учился и проходил службу в Рязанском институте воздушно-десантных войск. Запомнился несколькими достаточно провокационными заявлениями. Например, в 2018 предложил атаковать израильские аэродромы после того, как Сирийские ПВО, отбивая налет израильской авиации, по ошибке сбили российский ИЛ-20.

Сейчас же он предлагает присоединить «ЛДНР» к Ростовской области, чтобы «к моменту появления натовских войск в Украине Донецкая и Луганская республики были частью российской территории».

Сценарий присоединения к России вполне реален – Савва

И заявление Шерина, и заявление Пушилина – звенья одной информационной кампании, считает доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова» Михаил Савва. После череды внешнеполитических провалов режиму Путина нужно показать населению, а также структурам, на которых держится режим, что Россия «своих не бросает». И заодно проверить, как отреагирует на такую идею общество. Поэтому пока в самой России это делают через малозначимую персону, так как если сама идея будет агрессивно встречена, то тень не упадет на влиятельных политиков.

Что же касается реальности присоединения территорий, подконтрольных группировкам «ЛДНР» к Ростовской области России, по мнению политолога, это вполне может стать реальностью, учитывая политическую ситуацию.

«Внешнеполитическая ситуация для режима складывается просто удручающе. Приход администрации Байдена означает ухудшение отношений с США, как главным игроком, который противостоит путинской России. И может возникнуть ситуация, когда просто не останется другого выхода, как «разбить все горшки» – окончательно поссориться и отгородиться «железным занавесом». В таком сценарии вполне есть место для проведения какого-то псевдореферендума и присоединения частей этих областей», – говорит Савва.

Это давление на Украину и европейских лидеров – Самарский

Присоединять части Луганской и Донецкой областей Россия не рискнет, считает заместитель руководителя Центра исследования России Александр Самарский. По его словам, де-факто Кремль и так контролирует эти территории, но делать это де-юре – для него опасно. По мнению эксперта, такая информационная кампания проводится, чтобы давить как на Украину, так и Европу.

«Есть провал договоренностей. Парижские соглашения не выполнены. Кто виноват? Украина. Поэтому или мы забираем эту часть территорий, или Берлин, Париж и другие должны давить на Украину», – говорит он.

К тому же, по мнению Александра Самарского, эти заявления делают люди, которые очень далеки от тех, кто реально принимает решения.

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