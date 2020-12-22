Россия считает бойцов: будут ли в Донецке забирать «в армию»?

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Россия продолжает «изучать» мобилизационный ресурс оккупированного Донецка: до ноября 2021 года подконтрольная Кремлю администрация должна обеспечить явку в пункты предварительного сбора «граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва» – такой «указ» подписал глава вооруженного формирования «ДНР» Денис Пушилин. В конце ноября Радио Донбасс.Реалии показало смс, которые стали получать дончане – в них требовалось явиться в военкомат.

Параллельно группировка «ДНР» внесла изменения в ряд своих «законов», касающихся организации «Вооруженных сил» и призыва жителей «на военную службу». Денис Пушилин подчинил себе «Управление Народной милиции ДНР» – и наделил его правом «заключать международные договоры».

Что это значит? Ждать ли жителям неподконтрольной части Донецкой области поголовной мобилизации или призыва?

Во-первых, мы заметили, что боевики планомерно отходят от использования разнообразных названий для частей 1-го армейского корпуса России – и переходят (вот теперь окончательно перешли) к термину «Народная милиция». В Луганске этот термин для вооруженных формирований используется уже давно, но в Донецке к нему перешли только сейчас. Обо всей эволюции терминологии можно почитать здесь:

Мы допустили, что цель этих формальных перемен – использовать терминологию Минского процесса «не по назначению». В Минских договоренностях предполагается создание в конечном итоге народной милиции в отдельных районах Донбасса. И это вовсе не российские армейские корпуса.

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак также допускает этот мотив:

Я думаю, что это вызов: попытка наехать на Минские соглашения и показать, что Россия действует, как хочет»

«В их «законе об обороне» все время говорилось о неких «Вооруженных силах «ДНР», но было непонятно, где эти вооруженные силы – их там нет, они подчинены Южному оперативному командованию России. Тем не менее, их деятельность была обеспечена на оккупированной территории вот через это «законодательство». А сейчас они внесли правку и написали через тире: «вооруженные силы – милиция». И возникает противоречие с Минскими соглашениями, потому что там говорится о народной милиции в правоохранительном контексте, там сказано, что ее создают местные органы самоуправления для поддержания общественного порядка. А в Комплексе мер (Минск-2) говорится, что все незаконные вооруженные формирования должны быть выведены с территории Украины. Любое формирование, созданное «ДНР», является незаконным, потому что существование «ДНР» не предусмотрено Минскими соглашениями. Я думаю, что это вызов: попытка наехать на Минские соглашения и показать, что Россия действует, как хочет», – рассуждает Ижак.

Либо Пушилина вызовут в Ростов, и там казаки отстегают его розгами, либо это действительно сигнал из России

В то же время, по действиям оккупационной администрации в Донецке можно заметить, что среди них есть люди, «тянущие одеяло на себя» – пытающиеся создать свое «государство», добавляет он: «То есть нужно подождать и посмотреть: либо Пушилина вызовут в Ростов, и там казаки отстегают его розгами, либо это действительно сигнал из России, и тогда на уровне Грызлова начнется оправдание этого».

Аналитик допускает, что для России смысл также может заключаться в том, чтобы уменьшить расходы на содержание вооруженных сил на Донбассе за счет не контракта, а призыва. Россия экспериментирует на Донбассе, говорит он, ищет новые формы организации в отношении оккупированных территорий. Возможно, Кремль пойдет дальше и попробует призывать новых граждан, получивших паспорта РФ, в собственные Вооруженные силы.

Аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов допускает, что боевики просто создают бюрократическую базу под действия, которые они уже совершают.

Пушилин без согласования вряд ли что-то бы переподчинил себе, ведь как можно переподчинить себе что-то, что ты не финансируешь

«Они улучшают систему управления. Допустим, украинская армия пойдет в наступление, а силы их будут настолько деморализованы и дезорганизованы, что не смогут сдержать украинские войска до подхода основных сил российской армии. Причин может быть много, но пока я вижу логику бюрократа: подчинить все себе. Но конечно, Пушилин без согласования вряд ли что-то бы переподчинил себе, ведь как можно переподчинить себе что-то, что ты не финансируешь, не комплектуешь боеприпасами и людьми», – говорит Сизов.

Что касается общего призыва, то такая опция у подконтрольных России группировок есть все это время: они могут начать забирать молодежь «в армию» в любой момент.

Но, считает Сизов, введение призыва еще больше подстегнет оставшееся в оккупации население покидать территорию: люди пророссийских взглядов предпочитала бы жить в России и в ее правовом поле, а не идти воевать непонятно за что.

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