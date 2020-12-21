(Друкуємо мовою оригіналу)

«Отдельные полномочия, право выбора, чтобы никто потом не спекулировал на вопросах языка, чтобы жители Донбасса разговаривали, как они хотят, – пожалуйста. Вот такие компромиссы могут быть – это нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю». Это слова Владимира Зеленского в интервью американскому изданию The New York Times, переданные Офисом президента Украины. Зеленский говорит, что отмел предложение Владимира Путина изменить Конституцию Украины – и назвал компромиссы, которые считает возможными. Но те ли это компромиссы, которых требует Путин? Как он и помогут остановить агрессию России на Донбассе?

Чтобы понять это, Радио Донбасс.Реалии восстановило список требований, которые выдвигала к Украине Россия за годы войны на Донбассе.

Только в случае обеспечения безопасности можно решить уже политические вопросы

9 декабря 2019 года президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии встретились в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. На итоговой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сказал: «Украинская сторона настаивала, что комплексное решение всех вопросов невозможно без обеспечения самого главного компонента – это ситуация с безопасностью на востоке Украины. И только в случае обеспечения безопасности можно решить уже политические вопросы». Под политическими все годы минских переговоров подразумеваются местные выборы и все вопросы статуса ОРДЛО в Украине.

Особый статус

Невозможность федерализации. Украина – унитарное государство, это неизменяемая статья конституции Украины

Обозначив приоритет вопроса безопасности над остальными, Зеленский назвал принципы, которые он никогда не нарушит: «Первое – невозможность федерализации. Украина – унитарное государство, это неизменяемая статья конституции Украины и нерушимый принцип существования государства. Второе – это невозможность кого-либо осуществлять любое влияние на вектор движения и развития Украины…».

Россия последовательно продвигает особый статус ОРДЛО в переговорах – именно в виде закрепления его в Конституции Украины. И на парижском саммите это звучало так:

В первую очередь, речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса

«Необходимо синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями. В первую очередь, речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса и, в конечном итоге, придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях», – заявил на встрече в Париже президент России Владимир Путин.

О том, что Украина должна изменить Конституцию и внести туда особый статус ОРДЛО, говорил и Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

«Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины», – высказался российский министр в интервью от 17 июля 2019 года.

В так называемой «дорожной карте» по выполнению минских договоренностей, авторство которой приписывают представителям ОРДЛО, от Украины также требуют изменить основной закон:

– образовать в составе страны отдельный район Донецкой области и отдельный район Луганской области и принять отдельный закон об их функционировании;

– эту статью Конституции и закон нельзя изменить без согласия жителей отдельных районов;

– в новом законе ВСУ предлагают разрешить расположение в ОРДЛО только с согласия районных советов.

Внесение в Конституцию вызовет протесты

В интервью Радио Донбасс.Реалии политический аналитик Александр Кочетков так спрогнозировал последствия изменений Конституции Украины: «Внесение в Конституцию, давление со стороны президента по внесению таких изменений обязательно вызовет протесты, раскачивание ситуации, на что Кремль и рассчитывает в глубине своей политической души».

Выборы в ОРДЛО

Проведение выборов в ОРДЛО для Украины и Зеленского связано с безопасностью и контролем за границей.

Проведение местных выборов в ОРДЛО возможно исключительно в соответствии с законодательством Украины

«Я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей. Также я много раз подчеркивал необходимость выведения всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и разоружения незаконных военных формирований в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Я подчеркнул, что проведение местных выборов в ОРДЛО возможно исключительно в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ…», – заявил Зеленский после встречи с Путиным в Париже.

В постановлении о назначении местных выборов в 2020 году парламент Украины подчеркнул, что выборы в ОРДЛО могут быть проведены только после прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации. Условия такие:

– вывод российских гибридных сил и военной техники с территории Украины;

– восстановления контроля за государственной границей;

– разоружение всех незаконных вооруженных формирований.

Борис Грызлов, представитель России в ТКГ, потребовал пересмотреть это постановление.

Постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями

«Постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров «нормандского формата», – сказал Грызлов.

Как сообщил Сергей Гармаш, представитель ОРДЛО на минских переговорах, сейчас Россия из-за этого постановления блокирует обмен удерживаемыми лицами.

Россия блокирует эти процессы сначала требованием отмены постановления Рады о местных выборах

«Мы четыре раза подавали списки на всех, там больше 200 человек, 11 это те, которые находятся в тяжелом физическом состоянии. Россия ни разу за те полгода, что я в ТКГ, не подала никаких списков, она блокирует эти процессы сначала требованием отмены постановления Рады о местных выборах, сейчас она уже хочет постановление Рады, которое якобы должно утвердить некий мирный план, предложенный ОРДЛО», – заявил Гармаш.

Президент России Владимир Путин говорил о том, что Украина должна имплементировать «формулу Штайнмаера». То есть, если выборы в ОРДЛО ОБСЕ признает свободными, Украина предоставляет ОРДЛО особый статус и получает контроль над границей.

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Отказ от ЕС и НАТО

19 ноября 2014 года Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в интервью ВВС сказал, что России нужна стопроцентная гарантия того, что ни одна страна не думает о вступлении Украины в НАТО.

Мы хотели бы услышать, что НАТО перестанет приближаться к границам России

«Мы хотели бы услышать, что НАТО перестанет приближаться к границам России, что НАТО прекратит попытки нарушить баланс, баланс сил. Но, к сожалению, мы не слышим этих слов, и это заставляет нас нервничать, поскольку НАТО постепенно приближается к нашим границам», – сказал Песков ВВС.

26 ноября 2014 года вечером Владимир Путин и Петр Порошенко, тогдашний президент Украины, поговорили по телефону. На сайте президента России об этом разговоре написали коротко: «Обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуация на юго-востоке Украины».

Источники «Зеркала недели» сообщили тогда больше деталей: «Есть проблема с Россией – они угрожают начать наступление и требуют признания сепаратистских республик, а также отказ от вступления в НАТО и ЕС».

В пресс-службе президента Порошенко тогда опровергли то, что Россия угрожала Украине из-за вступления в НАТО.

Сейчас в Украине на законодательном уровне закрепили стремление страны к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Прямой диалог

Отдельное требование, о котором постоянно говорят представители России – необходимость прямого диалога между Украиной и подконтрольными Кремлю группировками на Донбассе.

Важно, чтобы конфликтующие стороны между собой договаривались, чтобы был прямой диалог

«Хочу подчеркнуть: важно, чтобы конфликтующие стороны между собой договаривались, чтобы был прямой диалог – вот что важно. Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога между конфликтующими сторонами», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским в «нормандском формате».

Центральным условием является налаживание прямого диалога между Киевом и непризнанными народными республиками

Повторяет слова Путина и Сергей Лавров: «Абсолютно центральным условием является налаживание содержательного прямого диалога между Киевом и непризнанными народными республиками, как того требуют минские договоренности».

На ежегодной пресс-конференции 17 декабря 2020 года Владимир Путин в очередной раз обвинил Украину в отсутствии прогресса в «плане политического урегулирования» и нежелании выполнять Минские договоренности. Таким образом, с точки зрения Кремля – по крайней мере, его заявлений до этой минуты – право «разговаривать, как они хотят» и финансовая децентрализации региона не являются тем компромиссом, от которого зависит продолжение либо сворачивание российской кампании на Донбассе. Однако, реакции России на последние заявления Зеленского пока нет.

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