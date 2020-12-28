Зустріч радників глав держав «нормандської четвірки» може відбутися на початку нового року – Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що робота в «нормандському форматі» триває безперервно, а зустріч радників глав держав «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може відбутися вже на початку нового року.

«Зустріч радників глав держав «нормандської четвірки» може відбутися в січні 2021 року», – сказав Єрмак журналістам у понеділок.

Він додав, що робота з розмінування на 19 погоджених ділянках на Донбасі також розпочнеться з початку наступного року.

Голова ОПУ заявив, що також погоджено чотири зони розведення сил і засобів на Донбасі.

Як повідомив раніше президент України Володимир Зеленський, зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» мала відбутися в грудні, але так і не пройшла.

Востаннє ж лідери так званої «нормандської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.