Зеленський заявив, що Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок

Україна готова до нового етапу розведення військ і розмінування нових ділянок на Донбасі, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Київ також готовий до чергового раунду взаємного звільнення утримуваних осіб.

«Шлях до миру завжди тернистий. Але це шлях, яким мають пройти обидві сторони. Активність України в процесі переговорів показала всьому світу та, головне, мешканцям на Донбасі, що саме ми зацікавлені в мирі, а Росія блокує виконання домовленостей», – сказав Зеленський у річницю зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі.

Президент наголосив, що вдалося встановити режим припинення вогню, який в цілому триває з 27 липня 2020 року. Крім того, українська влада спростила вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій і побудувала на лінії розмежування нові контрольні пункти в’їзду/виїзду (КПВВ) з центрами надання адміністративних послуг.

«Україна здатна виграти битву за емоції мешканців тимчасово окупованої території. Ми робимо цілком конкретні речі, які наочно демонструють усім мешканцям Донецька та Луганська, які перетинають лінію розмежування, що Україна – це значно краще, ніж невизнані, нефункціональні, самопроголошені структури», – заявив Зеленський.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.