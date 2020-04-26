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26 квітня 2020, Київ 20:26
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Україна та США забирають у Росії море?

Україна та США забирають у Росії море?
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Україна та США забирають у Росії море?

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Українська армія озброюється для війни з Росією за море. Стандарти оборони НАТО та сучасну зброю для України надає Америка. Російські танки атакували українських військових на Донбасі. Відмінність модернізованого в Росії Т-90 від українського танка Т-64. Порівняння танків Т-90 і Т-64. Як Росія та Україна модернізують і покращують свої танки? Чи будуть президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін далі вести переговори? «Нормандська четвірка» не збереться через епідемію коронавірусу? Життя людей на підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР» територіях. Бойовики змінюють назви міст – Донецьк на «Сталіно» та Луганськ на «Ворошиловград».

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