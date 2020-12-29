Степанов сподівається на поставку перших 150-200 тисяч доз вакцини від COVID-19 у лютому

Міністерство охорони здоров’я на завершальному етапі з виробниками вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив журналістам голова відомства Максим Степанов 29 грудня.

«Ми в завершальній стадії переговорів із виробниками вакцин. Сподіваюся, що найближчими днями-тижнями ми підпишемо договори. Ми розраховуємо, що реально з тих переговорів, які ведемо, ми в лютому зможемо поставити вакцини і розпочати масштабну вакцинацію», ─ зазначив міністр.

За словами міністра, МОЗ розраховує отримати в лютому частину першого траншу обсягом в 1,2 мільйона доз.

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Перші вакцини, зазначив він, будуть використані для медиків, які лікують хворих на COVID-19, та військових, які беруть участь у бойових діях на Донбасі.

«Виходячи з тих перемовин і результатів перемовин, які є, ми розраховуємо, що у лютому ми будемо в змозі доставити вакцину і почати масштабну вакцинацію… Ми виходимо, щоб це було не менше 150-200 тисяч доз», – зазначив Степанов.

Міністр нагадав, що в рамках програму COVAX у березні в Україну мають доставити 8 мільйонів доз вакцин.

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Влада України покладається на програму COVAX за участю 189 держав під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я. Українські посадовці кажуть, що у межах COVAX сподіваються отримати 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, що може бути достатньо для щеплення 4 мільйонів людей.

В Україні прогнозували, що масова вакцинація може розпочатися навесні або влітку 2021 року.