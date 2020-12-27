Уряд працює, щоб у 2021 році Україна отримала значно більше доз вакцин, ніж заплановано – Шмигаль

Уряд та Офіс президента «активно працюють», щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX, повідомив прем’єр Денис Шмигаль у фейсбуці.

«Майже 3 млрд грн на ці потреби вже закладено у держбюджеті-2021. Ще додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям. Крім того, уряд уже цього року виділив 1,3 млрд грн для МОЗ на вакцини. Це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради», – написав Шмигаль.

Міністерство охорони здоров’я спільно з Центром громадського здоров’я затвердило загальнонаціональний план вакцинації.

Він передбачає впродовж 2021–2022 років охопити вакцинацією від коронавірусу щонайменше 50% населення України (або близько 20 мільйонів людей).

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що МОЗ розраховує провести першу вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року.