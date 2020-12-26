Влада Росії заборонила імпорт медичних масок

Уряд Росії тимчасово заборонив державні закупівлі імпортних медичних масок, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на урядову постанову.
Рішення діятиме до кінця майбутнього року.
2 листопада Міністерство промисловості і торгівлі Росії запропонувало заборонити закупівлі маски за кордоном, аби підтримати російських виробників.
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Навесні на тлі росту захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 у регіонах Росії виник дефіцит масок. У деяких регіонах, в тому числі Москві, його почали відчувати ще в лютому 2020 року.
На тлі дефіциту почали рости ціни. В якийсь момент у Москві вони зросли на 900%. Тоді Росія заборонила експорт масок і бинтів, підприємства збільшили виробництво.
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