Чи є шанси у Путіна легітимізувати анексію Криму у 2021 році ‒ висновки аналітиків

Найбільш обговорюваними темами 2020 року стали пандемія коронавірусу та викликана нею економічна криза. Однак американські експерти впевнені: попри глобальні потрясіння, світові лідери не забули про факт анексії Криму Росією і, всупереч сподіванням Москви, не мають наміру визнавати її легітимність. Навіть більше, аналітики сходяться на думці, що наступного року світова спільнота знову повернеться до цього питання.

Як вважає колишній співробітник ЦРУ, а нині фахівець із кібербезпеки Пол Залакі, стратегія України щодо висвітлення питання анексії Криму на міжнародному рівні, можливо, не була такою ефективною в році, що минає, якою могла б бути. Однак експерт висловлює надію, що з приходом до влади нової адміністрації Білого дому Києву буде легше порушувати це питання.

«Україна має продовжувати порушувати питання про невизнання іншими країнами Криму територією Росії, зокрема в тому, що стосується туризму, торгівлі та інших аспектів. Я знаю, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує зусилля України в цьому питанні. Так, окремі європейські парламентарії відвідують Крим, але всі вони належать до досить маргінальних ультраправих партій», ‒ вважає американський аналітик.

При цьому Пол Залакі наголошує, що найважливіша річ, яку може зробити Україна ‒ це розвиток власної економіки й викорінення корупції.

«Це автоматично вплине на жителів Криму, які на власні очі зможуть побачити переваги того, щоб бути частиною Європи, а не Росії. Однак я боюся, що найближчим часом ця мета – важкодосяжна. Тим не менше, найкращий приклад тут ‒ це країни Балтії. Упродовж п'ятдесяти років ніхто не припускав, що вони доб'ються незалежності, однак це відбулося», ‒ нагадує він.

На думку ветерана ЦРУ, чинна адміністрація Білого дому також реагувала на проблему Криму недостатньо ефективно.

Що стосується Криму, позиція США при Трампі швидше виглядала нейтральною

«Так, держсекретар Майкл Помпео випустив заяву про невизнання анексії, але росіяни чудово знають, що сам президент Дональд Трамп не є прихильником подібних кроків. Щобільше, окремі його заяви з приводу Криму та України, наприклад, звинувачення України у втручанні в вибори в 2016 році всупереч висновку сенатського Комітету з розвідки, могли завдати істотної шкоди міжнародним позиціям Києва. Що стосується Криму, позиція США при Трампі швидше виглядала нейтральною, тоді як раніше саме Сполучені Штати лідирували в питаннях захисту міжнародного права та прав людини», ‒ вважає експерт.

У Криму відбувається заміщення населення, що створить труднощі для вирішення цієї проблеми надалі

Пол Залакі вважає, що адміністрація Джо Байдена діятиме ефективніше і докладе зусиль, щоб проблема Криму залишалася в полі зору міжнародної спільноти, включаючи питання російської мілітаризації Криму.

«Не варто забувати, що десятки тисяч українців змушені були залишити півострів, а кримські татари, які ризикнули виступити проти нової влади, систематично піддаються репресіям. Фактично в Криму відбувається заміщення населення, що створить труднощі для вирішення цієї проблеми надалі», ‒ нагадує він.

З ним солідарний колишній генеральний консул США в Єкатеринбурзі (Росія) Отто Ганс ван Маєрссен.

«Говорячи про позицію США на цей момент, нам потрібно розділяти погляди президента Трампа, який із невідомих причин вважає за краще не помічати деструктивних дій Росії, і позицію американського істеблішменту. Я знаю, що на офіційному рівні було зроблено декілька важливих заяв на підтримку територіальної цілісності України, однак, на жаль, основна увага міжнародної спільноти була зосереджена на пандемії, що послабило увагу до того, що відбувається в Криму.

Нова адміністрація зазначила захист прав людини як один зі своїх пріоритетів

Що стосується новообраної адміністрації, вона має тверду позицію щодо анексії Криму як порушення міжнародного права і територіальної цілісності України. Також Сполучені Штати стурбовані зростанням мілітаризації Криму з боку Росії. Окрім іншого, нова адміністрація зазначила захист прав людини як один зі своїх пріоритетів, а значить, не зможе залишити без уваги репресії щодо кримських татар, переслідування активістів та журналістів, так само як і спроби заміщення корінного населення півострова», ‒ упевнений колишній дипломат.

Нова стратегія дасть Україні більше можливостей докладати власних зусиль для повернення Криму

Що стосується успішності української дипломатії в частині привертання уваги до проблеми Криму, Отто Ганс ван Маєрссен вважає, що в України в ситуації, що склалася, залишилося не так багато варіантів поведінки, і дії української влади багато в чому зумовлені тим, яку позицію займає світова спільнота.

«Я сподіваюся, що адміністрація Байдена зможе розробити стратегію щодо Криму, тоді як поточна адміністрація діє більше інстинктивно. Нова стратегія дасть Україні більше можливостей докладати власних зусиль для повернення Криму. Одне ми можемо сказати напевно: тактика Росії, спрямована на те, щоб переконати інші країни якщо не визнати анексію, то «забути» про це питання, не спрацювала», ‒ підсумував Маєрссен.

Невисоку думку про успіхи Москви має і Пол Залакі.

«Наразі зберігається загроза вторгнення Росії в Україну з боку Криму для отримання водних ресурсів, оскільки ситуація з прісною водою в Криму стає все гіршою. Однак складається враження, що Путін вважає за краще діяти через своїх агентів впливу в українському політикумі, щоб продавлювати вигідні для себе рішення. Проте, Москві не вдалося домогтися легалізації анексії на міжнародному рівні, і всі західні країни вкотре підтримали запроваджені щодо Росії санкції. Нещодавно було оголошено про натівську програму підтримки України, зокрема в частині військового обладнання. Словом, у мене складається враження, що Путін зараз програє на пострадянському просторі. Економічно він вже не в змозі утримувати Крим, але виходу в нього немає. На цьому тлі ми можемо очікувати, що Байден продовжить тиск на Росію, особливо у світлі нещодавно виявленої хакерської атаки Москви проти держустанов США», ‒ припускає ветеран ЦРУ.

Також експерт прогнозує, що Чорноморський регіон стане набагато важливішим в американській зовнішній політиці, особливо на тлі загрози того, що Росія може розмістити ядерну зброю в Криму.

Сам факт мілітаризації півострова створює загрозу для країн НАТО

«Навіть якщо там ще немає ядерної зброї, сам факт мілітаризації півострова створює загрозу для країн НАТО. Ми вже зараз можемо помітити тісну співпрацю Туреччини, України та Азербайджану в частині організації регіональної безпеки. Наприклад, Україна за допомогою Туреччини активно займається розвитком системи безпілотників. Цілком можливо, що нова адміністрація США може допомогти в цьому», ‒ припускає Пол Залакі.

Відомий американський публіцист та аналітик Девід Саттер вважає, що Україна досить активно порушує питання Криму, користуючись будь-якою можливістю для цього.

«Як мінімум, ми можемо констатувати, що Україна твердо дотримується позиції невизнання анексії як одного з важливих моментів своєї зовнішньої політики. Я не думаю, що Росії вдасться домогтися «забуття» питання Криму. Таке питання завжди залишається на порядку денному світової спільноти ‒ як і питання анексії країн Балтії в радянський час», ‒ упевнений він.

При цьому, на відміну від інших коментаторів, Девід Саттер вважає, що політика поточної адміністрації Білого дому щодо анексії Криму також була досить послідовною.

«Вони як мінімум не зняли з Росії санкції й надали Україні летальну зброю. Попри деякі необережні висловлювання Трампа на початку його президентства, на практиці він теж підтримав політику невизнання Криму російським, так само як і санкційну політику щодо Москви. На мій погляд, із приходом нової адміністрації ситуація не зміниться, оскільки відносно Криму існує не тільки міжнародний, але і міжпартійний консенсус всередині США», ‒ упевнений експерт.

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