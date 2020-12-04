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Несмотря на оккупацию 20% её территорий Россией, НАТО готов дать План действий по членству Грузии «хоть завтра». Об этом уже в открытую говорят западные дипломаты и аналитики, а генсек Альянса Йенс Столтенберг 29-го сентября призвал Тбилиси «подготовиться к членству».

Мешает НАТО объявить о своём решении только ожидание позиции нового Президента США Джо Байдена, выборы в Германии в следующем году, а также политический кризис в самой Грузии после парламентских выборов.

Как Грузии удалось приблизиться к членству в НАТО, несмотря на де-факто войну с Россией? Почему Тбилиси обошел Киев, если ещё в 2008-м году обе столицы претендовали на членство в Альянсе на Бухарестском саммите? И как на возможное предложение от НАТО Грузии ответит Путин?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили доктор исторических наук, заместитель главы Координационного совета Общественной лиги «Украина-НАТО» Игорь Тодоров, заведующий сектором исследований Южного региона Национального института стратегических исследований Украины Артём Филипенко и обозреватель издания «Европейская правда» Юрий Панченко.

– Насколько серьёзны слухи о возможном предложении Грузии Плана действий по членству в НАТО, который по сути является прологом к полноценному членству в Альянсе?

Юрий Панченко: Мы об этом слышали от очень многих дипломатов и чиновников в Украине, ЕС, Грузии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже дал чёткий месседж, что Грузии пора готовится к членству. Это не была его импровизация: это было определённое, согласованное со всеми членами НАТО заявление, которое может свидетельствовать о том, что уже теперь НАТО в серьёз думает сначала о предоставлении Грузии плана действий в отношении членства, а в последствии – полноценного принятия.

– Почему сейчас заговорили, что Альянс может сделать предложение Грузии?

В Грузии любят повторять, что они сейчас более интегрированы в НАТО, чем многие страны в момент получения статуса члена

Юрий Панченко: Грузия действительно уже вплотную подошла к выполнению всех критериев не только для получения ПДЧ, но и для полноценного членства. В Грузии любят повторять, что они сейчас более интегрированы в НАТО, чем многие страны в момент получения статуса члена. В принципе, Грузия готова к полноценному членству, то есть они прошли все те процедуры, которые проходили другие страны в ходе ПДЧ.

– Пятая часть Грузии оккупирована. Как её могут взять в Североатлантический Альянс, где не должно быть нерешённых территориальных споров или конфликтов с другими государствами?

В НАТО есть понимание, что следование 5-й статье Альянса даёт России определённый карт-бланш

Юрий Панченко: В НАТО тоже есть понимание, что следование 5-й статье Альянса даёт России определённый карт-бланш. То есть Россия своими действиями может заблокировать расширение НАТО – соответственно, это недопустимо и нужно искать какой-то выход.

Где-то с 2017 года ведутся дебаты, как можно обойти это требование. Пока рабочим вариантом является правка, что при приёме стран с нерешёнными территориальными проблемами гарантии 5-й статьи не будут распространяться на эти территории, но будут распространяться на всю остальную часть Грузии.

Причём это никак не означает, что, например, Грузия отказывается от своего суверенитета над этими территориями. Просто Грузия не получит право требовать военную помощь для решения именно этих проблем. Но в случае дальнейшей военной экспансии она будет пользоваться теми же гарантиями, что и члены НАТО.

– После того, как Тбилиси предоставит план действий членства в НАТО, Владимир Путин может снова разжечь этот конфликт. Зачем Альянс стремится принять Грузию в свои ряды?

Юрий Панченко: Если брать альянс как клуб стран, которые близки по идеологии и мировоззрению, которые защищают демократические режимы, то решение абсолютно логичное. Грузия доказала, что у неё пускай не идеальные, но демократические процессы происходят, она стремится в НАТО, соответствует требованиям, проходит все болезненные реформы, чтоб соответствовать требованиям альянса. Соответственно у них нет причин ей отказать.

Отказ Грузии может только подстегнуть какие-то амбиции России



Более того: отказ Грузии может только подстегнуть какие-то амбиции России и дополнительно влиять на её агрессивную политику: показать, что другие страны стараются не идти на конфликт с Россией, боятся идти против её воли. Естественно, что это неприемлемо для Альянса.

– Война на Донбассе, с вашей точки зрения, в нынешнем виде – препятствие для предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО?

Чтобы получить ПДЧ прежде всего следует иметь консенсус стран-членов

Игорь Тодоров: Объективно, пожалуй, да. Чтобы получить ПДЧ прежде всего следует иметь консенсус стран-членов. Если будет политическая воля со стороны альянса, если Украина таки докажет, что у нас не только в Конституции записан евроатлантический курс, но и мы тщательно выполняем наши годовые национальные программы, обязательства, которые существуют по тем нормативными актами, которые принимаются в нашей стране – есть шанс на консенсус. С другой стороны, здесь многое зависит от внешних факторов, в частности от действий американской администрации по отношению к агрессивным действиям Российской Федерации.

Если будет консенсус, то мы можем получить ПДЧ в ближайшее время: по большому счёту наши годовые национальные программы по содержанию, по наполняемости – практически то же ПДЧ.

– В Грузии уже закончилась горячая фаза конфликта. Не это ли было аргументом за то, чтобы будущем, возможно даже в следующем году, Грузии предоставили ПДЧ НАТО? Может, Украине стоит завершить горячую фазу конфликта на Донбассе – и после этого шансы вырастут?

Игорь Тодоров: Такой вариант не исключается, тем более, наша власть подчеркивает количество дней, в течение которых продолжается прекращение огня: хотя с тех пор, если я не ошибаюсь, мы уже имеем 10 погибших. То есть теоретически это может быть: в качестве аргумента, что российская агрессия на Донбассе вступила в такую замороженную стадию, и так же, по прецеденту Грузии, мы можем ставить вопрос о ПДЧ.

Юрий Панченко: На мой взгляд нужно говорить о том, что отказ НАТО от расширения путём принятия Грузии и Украины никак не влияет на конфликт: то есть он существует сам по себе. И в данном случае нежелание ссориться с Путиным никак не способствует решению этого конфликта, восстановлению территориальной целостности ни Грузии, ни Украины.

Альтернатива ПДЧ у нас – членство



Игорь Тодоров: На мой взгляд, реализация членства после ПДЧ – это вопрос политической воли. Грузия уже сейчас говорит, что мы многое сделали и заслуживаем сразу на членство. Наш министр иностранных дел недавно на сказал, что альтернатива ПДЧ у нас – членство. На самом деле такое условие существует, исходя из решений саммита 1999 года, но с другой стороны: кто принимал решение на саммите? Страны-члены альянса – и они могут сделать любое исключение, исходя из консолидированной, общей политической воли как в отношении Грузии, так и в отношении Украины. Тем более, что резолюцию Бухарестского саммита никто не отменял. Там записано, что Украина и Грузия будут членами НАТО.

– На Бухарестском саммите в 2008 году Киев и Тбилиси «шли в ногу», сейчас говорят о членстве Тбилиси в НАТО, о Киеве не заикаются. Почему?

Игорь Тодоров: На мой взгляд, это результат консолидированной позиции грузинского общества. У нас начали говорить о реализации евроатлантического курса лишь с началом российской агрессии, когда в обществе большинство стало высказываться за членство в НАТО.

В Грузии всегда большинство граждан было за членство в НАТО. Эта концентрация политической воли позволила им на что-то претендовать сейчас

В Грузии всегда: и в 2008 году, и на протяжении всех этих 12 лет большинство граждан было за членство в НАТО. Эта концентрация политической воли как раз позволила им реально на что-то претендовать сейчас.

С другой стороны, без Абхазии, Южной Осетии грузинское общество не такое многочисленное, есть политическая воля со стороны власти, есть поддержка общества: соответствующие реформы им было делать гораздо проще, чем в Украине, с такими постсоветскими вооруженными силами, которые начали обновляться только с началом российской агрессии.

Інфографіка: Як люди ставляться до НАТО (інфографіка)

– Заявления Майи Санду насчёт курса на вывод российских войск с территории Приднестровья несут какую-то угрозу Владимиру Путину?

Артём Филипенко: Угрозы Владимиру Путину нет: это надо понимать, объективно оценивать ситуацию.

Молдова – парламентская республика, там ключевые полномочия, в том числе по вопросам реинтеграции, внешней политики – это полномочия правительства. В Майи Санду сегодня, к сожалению, нет опоры в парламенте, поэтому реализация этого курса будет сталкиваться с проблемами.

Во-вторых, Россия не будет предпринимать каких-то серьёзных шагов до тех пор, пока либо радикально измениться геополитическая ситуация, либо, к примеру, России не удастся навязать Молдове свой сценарий урегулирования конфликта – любой вариант, который устраивает Россию, позволит держать Молдову в узде.

Если говорить с украинской точки зрения, то сегодня есть шанс, возможность формирования некой консолидированной позиции Украины и Молдовы в вопросе реинтеграции оккупированных территорий. Представительство трёх стран всё-таки позволило бы иметь моральное преимущество на переговорах с другими странами. Нас всё-таки пытаются заставить думать о том, что это разные конфликты, тем не менее каждый из них – это части одной, единой политики России, направленны на возвращение бывших республик под российское покровительство, фактически российское правление.

– Директор центра «Новая Европа» говорит, что в 2023 году Украина уже может получить План действий членства в НАТО. Что Киеву нужно подтянуть?

Нам нужно показать себя отличником в обоих направлениях

Юрий Панченко: У нас перед реформой оборонных сил две задачи – текущее повышение военной способности и адаптация к НАТО. Нам нужно показать себя отличником в обоих направлениях – задача непростая, но вполне посильная.

Если у Грузии выйдет, это создаст для нас определённое окно возможностей. Насколько долгим оно будет, непонятно: многие надеятся, что это случится при президенте Байдене, однако выборы в Германии и Франции могут создать как и новые возможности, так и новые проблемы. Поэтому стоит поторопиться.

Насчёт ПДЧ: Грузия всегда ставила максимальные задачи и благодаря этому она достигла максимальной интеграции с НАТО. Они уже сейчас готовы к полноценному членству, к чему не готовы мы. Все прекрасно понимают: когда какая-то страна становится на пороге членства в НАТО, Россия существенно увеличивает провокации – речь идёт и о расшатывании политической ситуации, как это было в Черногории, в Северной Македонии. Естественно, что ни Грузия, ни Украина не станут исключениями.

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