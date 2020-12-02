НАТО має приділяти більше уваги Україні: з рекомендацій на майбутнє десятиліття

Північноатлантичний союз для того, щоб залишатися важливим гравцем протягом наступного десятиліття, має, серед іншого, приділяти більше уваги Україні, розширювати і зміцнювати партнерство з нею, а також протидіяти зусиллям Росії, спрямованим проти України. Такі одні з рекомендацій, які підготувала незалежна група аналітиків і які нині розглядають на відеоконференції міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Союз НАТО має продовжити нинішній подвійний підхід до Росії – підхід стримування й діалогу, – і відповідати на її загрози і ворожі дії політично єдиним, рішучим і послідовним чином, підвищуючи для Росії ціну її агресії і розробляючи всеосяжний підхід до гібридних форм російської агресії.

Крім того, НАТО має присвячувати більше часу, політичних ресурсів і практичних дій у відповідь на виклики безпеці, які створює Китай.

Такі дві з головних рекомендацій, які запропонували Північноатлантичному союзові десять незалежних експертів.

Адже, відколи була оприлюднена Стратегічна концепція НАТО 2010 року, ситуація в світі значно змінилася. Зокрема, мовиться в документі, протягом наступного десятиліття Росія залишиться для НАТО головною воєнною загрозою.

Україна згадана в рекомендаціях не раз

Україна в цих рекомендаціях, природно, опинилася нижче. Але експерти наголошують, що НАТО має змінити свій підхід до своїх партнерств – зокрема таких, як із Україною, а також Грузією, – перейшовши від нинішнього підходу, що ґрунтується на потребах, до такого, що ґрунтувався б на інтересах.

А у відносинах із Росією Північноатлантичний союз має далі використовувати такий консультаційний механізм, як Рада НАТО – Росія, серед іншого, для того, щоб постійно тримати в осередді уваги конфлікт в Україні, спричинений вторгненням Росії в частини східної України і окупацією цих територій, мовиться в документі.

Зокрема, союз НАТО мав би не просто поновлювати санкції щодо Росії, а координувати посилення цих санкцій, залежно від поведінки Росії, і викривати факти її прихованої діяльності в Україні, пропонують автори документа.

І знову в ньому окремо нагадано: «НАТО має шукати можливостей розширити і зміцнити партнерства з Україною і з Грузією як із вразливими демократіями, які прагнуть членства в НАТО і перебувають під постійним зовнішнім і внутрішнім тиском із боку Росії».

«Мозкова смерть»? – «Союз НАТО живий як ніколи!»

Рекомендації укладено за результатами лондонського саміту НАТО в грудні 2019 року – після того, як президент Франції Емманюель Макрон звинуватив Північноатлантичний союз у «мозковій смерті» через брак стратегічної координації і традиційного американського лідерства – адже президент США Дональд Трамп, прийшовши до влади, різко змінив ставлення Вашингтону до НАТО.

Тоді лідери країн-членів звернулися до генерального секретаря Єнса Столтенберґа, щоб той розпочав так званий «процес перспективного обмірковування», щоб оцінити, як можна посилити політичний вимір Північноатлантичного союзу. Задля цього Столтенберґ і призначив цю групу експертів.

Тож нині співголова цієї групи, колишній помічник державного секретаря США у справах Європи Весс Мітчелл сказав послам країн НАТО в перебігу приватного брифінгу: нинішній документ засвідчив, що «союз НАТО живий як ніколи і в своїй мозковій функції, і в м’язовій тканині», повідомив американський щоденник New York Times. Сам Мітчелл в інтерв’ю газеті підтвердив, що його цитату передали правильно.

Підготовка до наступного саміту

Разом із ним документ готували другий співголова групи, колишній міністр оборони Німеччини Томас де Мезьєр, а також низка інших експертів – таких, як колишній міністр закордонних справ Франції Юбер Ведрін, колишня заступниця голови МЗС Італії Марта Дассу, колишня голова МЗС Польщі, нині євродепутатка Анна Фотиґа чи Таджан Ільдем, турецький дипломат, який був заступником генсекретаря НАТО з питань публічної дипломатії.

Як пише New York Times, «один із чільних дипломатів із однієї з країн НАТО» назвав підготований експертами документ всеосяжним і таким, що стане підґрунтям, на якому Столтенберґ зможе вибудовувати свої рекомендації політичним лідерам Північноатлантичного союзу до їхнього наступного саміту, на який очікують на початку наступного року.

Також очікують, що НАТО, як закликає документ, схвалить підготовку нової стратегічної концепції, яка б замінила нині чинну, ухвалену ще 2010 року.