«Ракетний сюрприз» для Росії: НАТО може надати миттєву підтримку в Чорноморському регіоні

Минулого тижня Сухопутні сили США за лічені години перемістили літаками дві пускові ракетні установки до Румунії, провели постріли у Чорне море і забрали установки на місце їх дислокації – на військову базу в Німеччині, повідомляє «Голос Америки».

«Разом з союзником по НАТО, Румунією, 41 Артилерійський підрозділ Сухопутних сил США провів другу дію із застосуванням живого вогню через 90 днів після поновлення роботи. Союзники по НАТО рішуче стримують можливі загрози в Чорноморському регіоні, або в інших регіонах Альянсу», – йдеться в заяві місії США до НАТО.

Союзники по НАТО рішуче стримують можливі загрози в Чорноморському регіон

«Двосторонні спільні навчання мають продемонструвати здатність командування силами США в Європі розміщувати зброю дальної дії задля підтримки НАТО. Здатність швидко розміщувати боєздатні сили в театрі дій та є критично важливою для миттєвого надання підтримки альянсу», – йдеться у заяві Командування силами США в Європі та Азії, виданій перед навчаннями.

Проект розміщення високо мобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) авіацією надає можливості швидкого переміщення зброї, порівняно до минулого переміщення залізницею, чи автошляхами.

«Із Румунії до Криму всього 250 миль через Чорне море, – пише Forbes. – Польоти HIMARS Сухопутних сил США до та з Румунії становлять серйозну і непередбачувану загрозу для російських сил у регіоні».

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