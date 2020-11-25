Голова КНР привітав Байдена з перемогою на виборах у США. Путін ще не зробив цього

Голова Китаю Сі Цзіньпін привітав обраного президента США Джо Байдена з перемогою на виборах 3 листопада.

Китайські державні засоби інформації повідомили 25 листопада, що у своєму посланні Байдену китайський лідер висловив сподівання, що китайсько-американські відносини «розвиватимуться надалі з урахуванням інтересів двох країн та загальних очікувань міжнародної спільноти».

У повідомленнях також ідеться, що віцепрезидент Китаю Ван Цишань привітав Камалу Гарріс з обранням на посаду віцепрезидента.

Міністерство закордонних справ Китаю вже привітало Байдена, але вітання Сі затрималися, оскільки 45-й президент США Дональд Трамп досі оскаржує результати виборів у судах країни та відмовляється визнати свою поразку.

Повідомлення про привітання голови КНР надійшло після того, як Трамп розпочав виконувати дії, пов’язані з формальним переходом влади.

Сі Цзіньпін є один із останніх лідерів великих держав, який привітав Байдена. Досі цього не зробив президент Росії Володимир Путін.

Кремль 24 листопада заявив, що не виступить із вітаннями доти, доки триває розгнляд пов’язаних із виборами юридичних питань.

Напруженість між Сполученими Штатами та Китаєм посилилася за час правління адміністрації Трампа, особливо у сферах торгівлі, технологічної безпеки та пандемії COVID-19, хвороби, яку сам Трамп часто називав «китайським вірусом».

Байден оголошений неофіційним переможцем виборів у США – виходячи із кількості голосів у колегії виборників, які він має отримати.

Формально колегія виборників збирається 14 грудня, щоб офіційно оголосити переможця, як це передбачено Конституцією США. Інавгурація в Білому домі традиційно запланована на 21 січня.