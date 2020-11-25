Байден: США «готові вести за собою світ, а не втікати від нього»

Новообраний президент США Джо Байден заявив у вівторок, що Сполучені Штати «готові вести за собою світ, а не втікати від нього», вказавши на відхід від гасла президента Дональда Трампа «Америка насамперед».

Готуючись перебрати президентські обов’язки 20 січня, Байден сказав, що Америка «готова протистояти нашим суперникам, не відкидати наших союзників і готова відстоювати наші цінності».

Джо Байден у місті Вілмінґтон в штаті Делавер, де він живе, оголосив імена чільних посадовців його майбутньої адміністрації, які відповідатимуть за закордонну політику і національну безпеку.

«Вони уособлюють моє засадниче переконання, що Америка найсильніша тоді, коли співпрацює зі своїми союзниками, – сказав він. – І саме так ми будемо оберігати безпеку Америки, не втягуючись у непотрібні військові конфлікти, і тримати супротивників під контролем, а терористів подалі».

Оголошені Байденом посадовці, насамперед Ентоні Блінкен, який, ймовірно, буде державним секретарем, дотримуються глобалістських поглядів, які значно відрізняються від пріоритетів адміністрації Трампа.

Із Трампом США нерідко опинялися по різні сторони дискусій з давніми західними союзниками в той час, як сам президент радо спілкувався з такими автократами, як президент Росії Володимир Путін, президент Туреччини – Реджеп Таїп Ердоган і лідер Північної Кореї – Кім Чен Ин.

Байден сказав: «Америка веде не лише прикладом нашої сили, але й силою нашого прикладу».

Він сказав, що названі ним посадовці «не лише відновлять, вони переосмислять американську закордонну політику і національну безпеку для наступного покоління. І вони будуть говорити мені те, що я повинен знати, а не те, що мені хочеться чути».

Окрім Блінкена, Байден запропонував колишнього державного секретаря Джона Керрі на посаду спеціального президентського посланця у справах клімату і передбачив для нього місце у Раді національної безпеки.

Це відображає, сказали представники перехідної адміністрації Байдена, наміри нового президента працювати з питаннями кліматичних змін на рівні з нагальними пріоритетами національної безпеки.

Байден назвав майбутнім головою Міністерства національної безпеки Алехандро Майоркаса, правника кубинського походження, який у разі затвердження Сенатом стане першим головою відомства, що походить з латиноамериканських іммігрантів.

Байден вибрав афроамериканку Лінду Томас-Ґрінфілд майбутньою представницею США в Організації Об'єднаних Націй і підвищив її роль до рівня посади в його кабінеті.

Авріл Гейнс названа майбутньою директоркою Національної розвідки. В разі затвердження вона стане першою жінкою на чолі розвідслужб США.

Радником президента з питань національної безпеки названо Джейка Саллівана.

Байден також планує призначити Дженет Єллен, колишню голову Федерального резерву, на чолі Міністерства фінансів. У разі затвердження вона стане першою жінкою на цій посаді.

На церемонії оголошення посад майбутні посадовці були в масках, нагадуючи американцям про пандемію коронавірусу.

США готуються ліцензувати використання трьох вакцин проти COVID-19, але більшість американців, напевне, зможуть отримати щеплення лише наступного року.

«Ця команда дозволять нам пишатися тим, що ми американці», – сказав Джо Байден.

Байден буде 46-м президентом США і у віці 78 років – найстаршим.

Дональд Трамп і далі намагається через суди оскаржити перемогу Байдена на виборах 3 листопада.

На початку тижня Трамп дав згоду на початок процесу передачі влади новій адміністрації, але він не визнав своєї поразки.