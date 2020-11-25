Білий дім дозволив розвідці передавати Байдену щоденне зведення про загрози нацбезпеці

Білий дім дозволив Національній розвідці США передавати обраному президент Джо Байдену щоденне зведення про загрози національній безпеці, повідомив представник адміністрації Дональда Трампа.

Це рішення означає, що Байден буде мати доступ до останніх звітів розвідки про основні загрози національній безпеці Сполучених Штатів у всьому світі.

Байден, спілкуючись з журналістами в Вілмінгтоні, штат Делавер, підтвердив, що йому надійшла пропозиція отримувати розвідувальні зведення.

23 листопада Управління служб загального призначення повідомило обраного президента Байдена про те, що він може офіційно приступити до процесу передачі владних повноважень. Емілі Мерфі, яка очолює відомство, письмово підтвердила, що Байден може отримати доступ до ресурсів, в яких йому було раніше відмовлено через судові позови, поданих командою Дональда Трампа для опротестування результатів виборів у низці штатів.

Інавгурація президента США запланована на 20 січня 2021 року.