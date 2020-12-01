Міноборони: Україна хоче отримати ПДЧ на саміті НАТО у 2021 році

Україна «чітко окреслює свої амбіції» отримати План дій щодо членства в НАТО на наступному саміті альянсу в 2021 році, заявив міністр оборони Андрій Таран.

«Поінформуйте, будь ласка, свої столиці, що ми сподіватимемось на вашу всебічну політико-військову підтримку щодо ухвалення такого рішення на наступному саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року», – сказав Таран 1 грудня, звертаючись до послів і військових аташе держав-членів НАТО, а також представників офісу НАТО в Україні.

За його словами, курс України на повноправне членство в НАТО закріплений у Конституції України, а швидке отримання Плану дій щодо членства в НАТО – мета, зафіксована у нещодавно схваленій Стратегії національної безпеки України.

«Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні», – цитує слова Тарана пресслужба Міноборони.

Міністр оборони України наголосив на важливості партнерства з Північноатлантичним альянсом у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивні політика та дії Росії, «що є серйозним викликом для міжнародного миру й стабільності».

12 червня стало відомо, що Україна стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей». Приєднання до програми не передбачає перспективи членства в альянсі.

Таке приєднання дає Україні можливість забезпечити оперативне планування на ранніх стадіях кризи та розширити діалог в обміні розвідувальними даними. Також програма передбачає участь у спільних навчаннях та можливість для українських військових обіймати посади в Міжнародному військовому штабі НАТО та інших командних структурах альянсу.

Україна вже співпрацює з НАТО в межах Комплексного пакету допомоги, а також виконує Річну національну програму, яка містить набір реформ, що наближують країну до стандартів НАТО.