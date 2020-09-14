Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський 14 вересня підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України». Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що документ вводить у дію рішення РНБО від 14 вересня «Про Стратегію національної безпеки України».

«Стратегія національної безпеки і оборони України розроблена за дорученням Президента України. Вона визначає основні напрями державної політики у сфері національної безпеки, зокрема: пріоритети національних інтересів України та забезпечення національної безпеки, цілі та основні напрями державної політики у сфері національної безпеки; поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов; основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки; напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони; ресурси, необхідні для її реалізації», – мовиться у повідомленні ОП.

У стратегії зазначено, що Україна прагне миру, а «людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека – найвища соціальна цінність.

Як заявили в ОП, стратегія ґрунтується на наступних засадах:

стримування – розвиток оборонних і безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України;

стійкість – здатність суспільства та держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища й підтримувати стале функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх і внутрішніх уразливостей;

взаємодія – розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами, США, прагматичне співробітництво з іншими державами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України.

Серед пріоритетів національних інтересів вказано відстоювання незалежності та суверенітету держави та відновлення територіальної цілісності України. Також серед пріоритетів – європейська та євроатлантична інтеграція.

У ОП наголосили, що Стратегія національної безпеки України є основою для розробки інших документів стратегічного планування.