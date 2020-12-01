Міноборони здійснило першу закупівлю через Агенцію НАТО – місія України при НАТО

Міністерство оборони України здійснило першу в історії закупівлю військових товарів без посередників через Агенцію НАТО з підтримки й постачання, повідомила місія України при НАТО.

«Вітаємо Міністерство оборони України з самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилась перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через Агенцію НАТО з підтримки та постачання для потреб ЗСУ», – йдеться в повідомленні місії, опублікованому у твіттері ввечері 30 листопада.

Раніше у Міноборони повідомили, що до 2022 року 42 державні підприємства МОУ будуть реорганізовані, п’ять – передадуть на приватизацію до Фонду державного майна України, а ще 44 – ліквідують. За повідомленням, це передбачає стратегія реформування об’єктів держвласності зі сфери управління оборонного відомства.