Очільник Пентагону представив ініціативи з протидії Росії і Китаю, просування продажів американської зброї, згадав Україну

Міністр оборони США Марк Еспер оголосив про нові ініціативи Пентагону зі зміцнення та розширення альянсів США для спільної протидії Росії і Китаю а також для просування продажів американської зброї. За словами Еспера, Пентагон співпрацюватиме з країнами-партнерами задля координації військової стратегії і просування продажів американського озброєння.

«Мережа союзників і партнерів Америки дасть нам асиметричну перевагу, з якою не можуть впоратися наші противники», – заявив Еспер, назвавши GDAP (Керівництво з розвитку альянсів і партнерств​ – Guidance for Development of Alliances and Partnerships – ред.) «базою для міжнародного порядку, заснованого на правилах».

Як відзначив у Twitter колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Хертлінг, представлена Еспером програма може бути продовженням існуючої раніше але під новою назвою.

«Те що міністр оборони США описує як «GDAP» (нова абревіатура для старої програми) раніше називалось TSCP (Плани колективного забезпечення безпеки у театрі військових дій) у 2011, і план Командування збройних сил США у Європі координувався з європейськими союзниками, Держдепом, Міноборони США, та Радою національної безпеки», – твітує Хертлінг.

Говорячи про зростання загрози з боку Росії та Китаю, глава Пентагону, серед іншого відзначив, що військові провокації з боку Китаю у Південно-Китайському морі та незаконна анексія Криму та вторгнення Росії до України «демонструють їхні нахабні спроби шкодити автономії інших та підривати стійкість та цілісність країн та інституцій, які є критичними для безпеки США, включно із НАТО».

Очільник Пентагону нагадав про значну кількість прикладів встановлення військових партнерських угод США, включно із союзом з Мальтою, яка допомогла Сполученим Штатам відокремитися від Великобританії в XVIII столітті.

У Китаю і Росії, ймовірно, менше десяти союзників разом узятих



«Подібні приклади ілюструють важливість об'єднання з однодумцями, великими і малими, для підтримки вільного і відкритого порядку, який відмінно служив на користь всім нам протягом десятиліть, – сказав Еспер, – У Китаю і Росії, ймовірно, менше десяти союзників разом узятих».

Міністр оборони заявив, що Китай використовує примус і фінансові пастки для створення своїх власних спілок з більш слабкими країнами, такими як М'янма, Камбоджа і Лаос.

«Чим менше країна і чим більше у неї потреб, тим сильніше тиск Пекіна», – заявив Еспер, розповівши про вчинені ним візити для побудови оборонних відносин США з Мальтою, Монголією і Палау, а також нагадавши про плани посилення американської військової присутності в Східній Європі, зокрема в Польщі.

Еспер також наголосив на необхідності налагодження більш тісних зв'язків з «однодумцями, такими як Індія та Індонезія», зазначивши, що в понеділок він зустрівся з міністром оборони Індонезії Прабово Субіанто, а наступного тижня глава Пентагону планує поїздку до Індії. Обидві країни, за словами Еспера, сходяться з США в оцінці дій Пекіна.

Ключовим завданням цих зусиль є збільшення продажів американської зброї, що допоможе союзникам підвищити свою обороноздатність і підтримати американську оборонну промисловість в умовах конкуренції з Москвою і Пекіном. Еспер вказав на нову ініціативу Міноборони США під назвою «Модернізація торгівлі у сфері оборони» (Defense Trade Modernization – ред.)

Китай і Росія можуть прискорити військовий експорт способами, які ми не можемо і не хочемо застосовувати



«Ми повинні конкурувати з Китаєм і Росією, чиї державні підприємства можуть прискорити військовий експорт способами, які ми не можемо і в цілому не хочемо застосовувати в багатьох випадках», – підкреслив Еспер.

Голова Пентагону додав, що він вжив заходів для ослаблення обмежень на експорт «критично важливих» систем озброєння і прискорення погодження таких продажів. GDAP також буде використовуватися для визначення можливостей продажу зброї і захисту ринків, на яких панує США.

Як приклад він навів нещодавнє ослаблення обмежень на експорт бойових безпілотників, в купівлі яких зацікавлені Тайвань і Об'єднані Арабські Емірати.