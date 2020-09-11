Байден збирається зберегти невелику присутність військ США в Афганістані та Іраку

Кандидат у президенти США Джо Байден у випадку перемоги на виборах збирається зберегти невелику присутність військ США в Афганістані та Іраку для допомоги в боротьбі з тероризмом.

В інтерв'ю американському виданню Stars and Stripes, яке пише на військову тематику, Байден заявив, що підтримує скорочення військової присутності, «але тут є проблема: ми досі маємо хвилюватися про тероризм та [екстремістське угруповання «Ісламська держава»]».

На його думку, максимальний розмір контингенту має становити 1500-2000 військових. При цьому Байден не уточнив, скільки військових потрібно для тієї чи іншої країни або для Сирії, де також є американські солдати.

Кандидат у президенти додав, що військові не повинні втручатися в політичні справи країн і мають координувати свої дії із союзниками, брати участь у військових навчаннях та боротися з терористичними угрупованнями.

Цього тижня Пентагон повідомив, що у вересні скоротить свій контингент в Іраку з 5000 до приблизно 3000.

В Афганістані також збираються скоротити кількість американських військ: із 8000 до 4000-5000. Трамп збирається зробити це до президентських виборів, які заплановані на 3 листопада.