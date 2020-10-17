США попередили Туреччину про «серйозні наслідки» використання російської С-400

Наближений до турецького уряду телеканал A Haber та інші турецькі ЗМІ повідомили, що Туреччина провела випробування російської ракетної системи С-400 в причорноморській провінції Сіноп. Турецьке Міністерство оборони відмовилось коментувати це повідомлення.

Реагуючи на повідомлення про випробування, Пентагон заявив про «рішучий осуд» таких дій, якщо повідомлення виявляться правдою.

Діяльність системи С-400 не відповідає зобов‘язанням Туреччини як союзника США та НАТО



«Ми чітко вказували: діяльність системи С-400 не відповідає зобов‘язанням Туреччини як союзника США та НАТО», – заявив речник Пентагону Джонатан Гоффман в п‘ятницю. Активізація системи «загрожує серйозними наслідками для наших відносин», додав він.

США та НАТО неодноразово критикували Туреччину за придбання російської системи С-400.

«Туреччину вже усунуто з програми F-35 і С-400 і надалі буде перепоною для прогресу у двосторонніх відносинах», – йдеться в заяві Пентагону.

Подібну заяву озвучила і речниця Держдепу США Морган Ортагюс.

Голова Комітету міжнародних відносин Сенату США сенатор-республіканець Джим Ріш назвав можливе випробування системи Туреччиною «неприйнятним». «Закон США містить вимогу запровадження санкцій проти країн, що поглиблюють свої оборонні відносини з Росією і адміністрація має надіслати потужний сигнал Туреччині, щоб вони скасували інвестиції у С-400».

Головний представник Демократичної партії США в Комітеті міжнародних відносин Сенату Боб Менендес закликав «негайно запровадити санкції проти Туреччини за придбання та використання цієї системи».

Цього місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час візиту до Туреччини ще раз наголосив, що С-400 не може бути інтегрована до системи протиповітряної оборони НАТО і її використання може спонукати США запровадити санкції.