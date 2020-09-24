Репетиції війни. Хто, де і що робить під час військових навчань в Україні та Росії

Росія стверджує, що її дії під час навчань сконцентровані на полігонах Південного військового округу і носять суто оборонний характер. Натомість Міністерство оборони України підозрює Кремль у планах наступу під приводом тренувань. Відтак обидві країни почали навчання приблизно в один період – як на суходолі, так і на морі.

Українські військові побоюються, що Кремль спробує вторгнутися до Херсонської області, щоб прокласти сухопутний коридор до анексованого Криму. Таку думку зокрема висловлював голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у статті для ZN.ua.

Росія зарезервувала в акваторіях Чорного та Азовського морів 22 морські райони, які фактично блокують підходи до Кримського півострова з усіх морських напрямків. Кремль стверджує, що навчання відбуваються за участі «коаліції держав», хоча на 80 тисяч російських військових – лише тисяча представників інших країн.

За заявою російського Міноборони, в ході навчань планують приділити «особливу увагу» боротьбі з крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами.

Тим часом розвідка Міністерства оборони України вважає, що Росія планує протягом 21-26 березня перекинути до кордону з Україною близько 120 тисяч військових, щонайменше 500 танків, 300 літаків та іншу техніку.

Судячи з повідомлень російських силовиків, Росія акумулювала військову техніку на полігонах в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях. Наприклад, на полігоні «Ашулук» під Астраханню в ході навчань залучили зенітні комплекси С-400, Бук-М2 и «Панцирь-С», винищувачі Су-30СМ, літаки Су-34, Су-24М, Су-30СМ, МіГ-29СМТ. На полігоні «Прудбой», неподалік від Волгограду, росіяни заявляють про залучення танків Т-90А, гранатометів, зенітних гарматно-ракетних комплексів «Тунгуска-М1», ЗРК «Стріла-10» та «Верба».

Водночас про діяльність у Ростовській області, яка межує з Україною, відкритих даних менше: російське Міноборони коротко повідомило про чергування винищувачів Су-27 та Су-30.

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При цьому українська розвідка заявляє, що до Таганрогу в Ростовській області перекинули літак дальнього радіолокаційного виявлення та наведення А-50У. Росіяни публічно не повідомляли про цей літак.

В анексованому Криму Кремль привів у бойову готовність винищувачі Су-27 і Су-30СМ Південного військового округу. Також Росія заявила про залучення понад 20 кораблів і катерів флоту. Як зазначили в Міноборони України, Росія зарезервувала 22 морські райони, заблокувавши підходи до півострова.

Навчання «Об’єднані зусилля-2020», які в українському Міністерстві оборони назвали відповіддю на «Кавказ-2020», поширилися ледь не на всю територію України. Одночасно з ними на Яворівському полігоні у Львівській області відбуваються також навчання Rapid Trident-2020. За кілька днів до початку навчань 17 вересня начальник Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Олексій Таран повідомив, що в ході навчань планують використовувати зокрема безпілотні літальні апарати RQ-4D Global Hawk.

Міністр оборони Андрій Таран звернув увагу на те, що ці навчання – перші з участю авіації держав НАТО. Навчання почалися зі спільної висадки у Миколаївській області британських десантників з літаків C-130 Hercules та українських – з Іл-76 та Ан-26. Згодом до України прибули два конвертоплани Osprey CV22B, військово-транспортні літаки MC130J. Ці повітряні судна взяли участь у навчальних польотах над півднем та сходом України, а також над Чорним морем.

А 23 вересня до повітряного простору України увійшли стратегічні бомбардувальники США B-52H. Українські співробітники Сил спеціальних операцій вже провели спільні навчання з американськими спецпризначенцями у Хмельницькій області.

21 вересня виконувати завдання в рамках навчань почали й кораблі Військово-морських сил України.

17 вересня «Український мілітарний портал» повідомив, що до акваторії Чорного моря увійшло високошвидкісне десантне судно Військово-морського флоту США USNS Yuma. До того там вже перебували американський ракетний есмінець USS Roosevelt та британський корабель HMS Enterprise.

Навчання «Об’єднані зусилля-2020» триватимуть до 26 вересня, Rapid Trident – до 25-го.