Навчання «Кавказ-2020»: Росія привела у боєготовність винищувачі в окупованому Криму

У межах стратегічних командно-штабних навчань «Кавказ-2020», які розпочалися 21 вересня в Росії, приведені в бойову готовність винищувачі в окупованому Москвою Криму. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Росії.

За інформацією відомства, льотчики «відпрацюють перехоплення повітряних цілей і удари по наземних цілях».

«Екіпажі винищувачів Су-27 і Су-30СМ Південного військового округу заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони на оперативних аеродромах у Республіці Крим, Краснодарському і Ставропольському краях, Ростовській області в рамках стратегічного командно-штабного навчання «Кавказ-2020», – ідеться в повідомленні.

Вказується, що навчання «Кавказ-2020» пройдуть з 21 по 26 вересня на території Південного військового округу, в Чорному і Каспійському морях під керівництвом начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова.

Навчання «Кавказ-2020» триватимуть до 26 вересня, в них візьмуть близько 80 тисяч осіб.

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

МЗС України висловило протест Росії через військові навчання, які вона проводить в Криму. Реакції Москви на це так і не було.

Міністр оборони України Андрій Таран 17 липня повідомив депутатам Верховної Ради, що з урахуванням накопичення російських військ біля кордонів України під приводом проведення навчань «Кавказ-2020» українські військові також запланували стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля-2020».

Частина експертів і політиків висловила думку, що під приводом військових навчань Росія може піти в наступ проти України, в тому числі з території окупованого Криму.

Цю інформацію спростував речник Путіна Дмитро Пєсков. Підготовки до наступу з Криму також не бачить вище військове керівництво України.

Генасамблея ООН у грудні 2019 схвалила резолюцію, що закликає Росію вивести війська з Криму і припинити тимчасову окупацію території України.