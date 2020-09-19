Як Аксьонов керуватиме опадами у Криму?

Керувати опадами – обіцяє влада Криму, підконтрольна Кремлю. Це допоможе вирішити проблему води на півострові – переконує Сергій Аксьонов. Він пропонує стріляти у хмари і дощами наповнювати обмілілі водосховища півострова. Для цього до Сімферополя навіть перегнали мало не єдиний на всю Росію – літак-лабораторію. Літак – радянський, а апаратура на борту американська й європейська. Щоб викликати опади – хмари розстрілюватимуть піропатронами з йодидом срібла. Ця речовина безпечна лише у невеликих кількостях, пояснює експерт. Особливості цієї сполуки ще вивчають. Екологи радить не зловживати штучними опадами. Аксьонов глава Криму, призначений Кремлем, каже, що на 30 відсотків збільшить опади. Підняти літак-лабораторію у небо і залити Сімферополь дощами чиновники обіцяють до кінця року. Редакція Крим. Реалії стежитиме за новинами в Криму. Що це? План порятунку від посухи? Чи замилювання очей?