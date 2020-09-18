ШАНТАЖ, ТОРГИ, НАСЛІДКИ: ЯК КРИМ ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ ВОДИ. ХРОНОЛОГІЯ

ДАМБА НА ПІВНІЧНО-КРИМСЬКОМУ КАНАЛІ ТА ДЕФІЦИТ ВОДИ В КРИМУ
У квітні 2017 року українська влада відкрила дамбу на Північно-Кримському каналі в Херсонській області. Її встановили замість мішків з піском, які служили тимчасовим заходом для припинення подачі води до Криму у 2014 році.
Її появу пояснювали облаштуванням нової конфігурації системи зрошення Херсонської області, яка дозволить збільшити зрошувальні площі. Однак ця дамба досі залишається недобудованою.
Тим часом у Криму під ударом опинилася промислова сфера, зокрема, місцеві хімічні підприємства ‒ «Кримський Титан» та «Кримський содовий завод».
Згодом на «Кримському Титані» стався сильний викид невідомої речовини, яка отруїла місцевих жителів, природу та врожаї в найближчих населених пунктах. Російська влада оголосила, що причиною стали випаровування сірчаного ангідриду з кислотонакопичувача заводу, що залишився без дніпровської води.
Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев повідомив, що проблеми з водопостачанням Криму гальмують його розвиток і створюють складнощі для туризму та сільського господарства.
Він закликав «вжити додаткових заходів щодо скорочення дефіциту водних ресурсів», зокрема, за допомогою опріснення морської води та використання замкненого водообороту. Але цього не сталося. Російська влада Криму визнала, що проблемним є не тільки зрошення земель і промислові потреби, а й забезпечення питною водою населення.
Сергій Аксенов вперше озвучив перелік регіонів, де ситуація з водопостачанням найскладніша. Це регіони Східного Криму, Керч, Феодосійсько-Судакський регіон, а також Ялта та Південний берег Криму.
Кримчан почали закликати до економії води.