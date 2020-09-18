ШАНТАЖ, ТОРГИ, НАСЛІДКИ: ЯК КРИМ ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ ВОДИ. ХРОНОЛОГІЯ

ВІДКРИТТЯ ПІВНІЧНО-КРИМСЬКОГО КАНАЛУ

Перший пуск води Північно-Кримським каналом відбувся у 1958 році. Він донині вважається найдовшим каналом в Європі, його протяжність ‒ 402 кілометри. До Криму дніпровська вода вперше дійшла у 1963 році. Щоб відкрити шлях воді, на півострові підірвали тимчасову перемичку на Перекопському валу.

Микита Хрущов на посаді першого секретаря ЦК КПРС відкриває Північно-Кримський канал в 1963 році

Вибух тимчасової перемички на Перекопському валу, що дозволив запустити дніпровську воду в Крим

В Армянську на Турецькому валу, де води Дніпра заходили до Криму, згодом встановили пам’ятний знак на честь цієї події. У 1963 році дніпровська вода дійшла тільки до Красноперекопська, а в 1965 році ‒ до Джанкоя. У Керчі вона з’явилася тільки в 1971 році. Влада колишнього СРСР планувала збудувати другу гілку Північно-Кримського каналу ‒ для забезпечення водою Західного Криму. Але цього не сталося.

З появою дніпровської води на півострові почався активний розвиток сільського господарства. Там вирощували зернові та рис, закладали сади і виноградники. Після розвалу СРСР Північно-Кримський канал продовжив бути основною водною артерією півострова. Його передали в управління Державного агентства водних ресурсів України.

У Криму потужності каналу обслуговувалися місцевим Республіканським комітетом водного господарства. Станом на 2013 рік дніпровська вода забезпечувала до 85% потреб Криму. При цьому питні та господарські потреби кримчан покривалися з природних джерел ‒ підземних свердловин і штучних водойм, які наповнюються опадами.