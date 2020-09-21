Україна чекає атаки Росії під виглядом навчань | Донбас Реалії

У Росії стартують масштабні військові навчання Кавказ-2020. Російська армія продемонструє нову зброю та можливості різних родів військ. Україна відповідає підвищеною бойовою готовністю армії. Маневри пройдуть на більшості українських полігонів за участю підрозділів країн НАТО. Чому відповідні дії української армії настільки масштабні? Чого побоюються Україна та партнери?