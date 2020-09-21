РНБО: Україна «уважно стежить» за ходом російських навчань «Кавказ-2020»

Україна уважно стежить за перебігом російських військових навчань «Кавказ-2020», щоб своєчасно виявити ознаки загроз національній безпеці, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Як повідомляє пресслужба РНБО, Данілов сказав про це, коментуючи початок стратегічних командно-штабних військових навчань «Кавказ-2020», які Росія проводить із 21 по 26 вересня.

Секретар РНБО додав, що, зі свого боку, в Україні 22-25 вересня триватимуть стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля-2020».

Як повідомило Міноборони Росії, в межах стратегічних командно-штабних навчань «Кавказ-2020», які розпочалися 21 вересня в Росії, приведені в бойову готовність винищувачі в окупованому Москвою Криму.

За інформацією відомства, льотчики «відпрацюють перехоплення повітряних цілей і удари по наземних цілях».

Вказується, що навчання«Кавказ-2020» пройдуть на території Південного військового округу, в Чорному і Каспійському морях під керівництвом начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова.

Навчання «Кавказ-2020» триватимуть до 26 вересня, в них візьмуть близько 80 тисяч осіб.

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

МЗС України висловило протест Росії через військові навчання, які вона проводить в Криму. Реакції Москви на це так і не було.

Міністр оборони України Андрій Таран 17 липня повідомив депутатам Верховної Ради, що з урахуванням накопичення російських військ біля кордонів України під приводом проведення навчань «Кавказ-2020» українські військові також запланували стратегічні командно-штабні навчання «Об’єднані зусилля-2020».

Частина експертів і політиків висловила думку, що під приводом військових навчань Росія може піти в наступ проти України, в тому числі з території окупованого Криму. Цю інформацію заперечив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Підготовки до наступу з Криму також не бачить вище військове керівництво України.

Генасамблея ООН у грудні 2019 схвалила резолюцію, що закликає Росію вивести війська з Криму і припинити тимчасову окупацію території України.