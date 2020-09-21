Росія прикриє напад на Україну навчаннями?

Україна підвищує боєготовність армії у всій країні. У відповідь на російські навчання «Кавказ 2020». Військові маневри відбудуться на більшості українських полігонів. Чому дії у відповідь настільки масштабні? Що роблять в Україні підрозділи НАТО і чи є загроза нападу під прикриттям навчань?

Бронетехніка механізованої бригади раз-у-раз відпрацьовує атаку на умовного супротивника, який вклинився в оборону. Поруч той самий підрозділ ЗСУ штурмує, а потім зачищає населений пункт разом з Нацгвардією. Ці елементи підготовки тривають на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області. У третій декаді вересня тут відбудеться один із епізодів навчань, які в українському Генштабі називають унікальними.

«Це комплекс заходів, який відбувається на всій території нашої держави – в тому числі і тут. Вони всі разом за метою, завданням, місцем і часом пов’язані із тими заходами, які будуть відбуватися на тлі проведення стратегічних командно-штабних навчань», – розповідає командувач військами оперативного командування «Північ» Валерій Залужний, який спостерігає за діями підрозділу на півдні України.

«Об'єднані зусилля» української армії

У Генштабі заявляють, що під час навчань «Об’єднані зусилля» в усій Україні для маневрів залучать понад 12 тисяч особового складу і близько 700 одиниць техніки і озброєння. В тому числі планують розгорнути понад 10 бригад територіальної оборони. Самі ж навчання триватимуть на землі, у повітрі і на морі, розповів на брифінгу журналістам , начальник Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ:

«Це навчання є підсумковим заходом всього комплексу підготовки Збройних сил України в 2020 навчальному році. Навчання проводиться на єдиному оперативно-стратегічному тлі, який наближений до ймовірного характеру розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України».

Навчання проводиться на єдиному оперативно-стратегічному тлі, який наближений до ймовірного характеру розвитку воєнно-політичної обстановки навколо України

Цьогоріч в Україні неодноразово заявляли: є загроза нової агресії Росії, в тому числі заради подачі води з материка в анексований Крим. І от тепер ЗСУ масштабно проводять підсумкові навчання в той же час, коли Росія планує ще більш масштабні маневри «Кавказ 2020». Одного разу після таких навчань уже почалася російська агресія, каже Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння:

«Кавказ 2008», наприклад, був сфокусований на Грузії. Після цього почалася грузинська війна. Зараз йде фокус не на Грузію, а на Чорне море, Крим. Я впевнений, що елементи проведення такої операції будуть відпрацьовані зараз – під час «Кавказ 2020». Це не викликає сумнівів. Тобто росіяни будуть відпрацьовувати те, чого вони хочуть у реальності. Вони хочуть, звісно, пробити наземний коридор, вони хочуть отримати доступ до джерел води і вони це будуть відпрацьовувати. Для цього їм треба оцінити можливості на практиці».

Підрозділи НАТО в Україні

Втім, до навчань готуються не лише українські силовики, активізувалися також і в країнах НАТО. В тому числі до Чорного моря увійшли щонайменше 4 кораблі альянсу, а у повітряному просторі України постійно працює авіація НАТО.

Окрім стратегічних бомбардувальників B-52, які будуть завдавати навчальних ракетно-бомбових ударів, над Чорним морем літає розвідувальна авіація НАТО – адже Росія проводить свої навчання непрозоро, каже екскомандувач армії США у Європі Бен Годжес.

«Можу уявити, що є хороший процес обміну розвідданими (між Україною та НАТО – ред.). Очевидно, точно мені невідомо, я у відставці і не маю доступу до такої інформації. Втім, у Чорноморському регіоні нам необхідно те, що я б назвав оком, що не кліпає. Постійна розвідка, усі можливі її види».

Крім авіації, до України прилетіли американські сили спецоперацій на конвертопланах, чого раніше не було, а британські десантники вже десантувалися на Миколаївщині і проведуть спільну рейдову операцію з українськими «маруновими беретами».

Окрім того, до навчань задіють і спостерігачів НАТО. Ексголова українського Генштабу Віктор Муженко вважає, що присутність військових альянсу в Україні – показник рівня загрози.

«Саме практичні дії відбуваються вперше в історії проведення навчань такого масштабу на теренах України. Раніше ми теж узгоджували деякі позиції щодо тематики і термінів проведення навчань, але вони проводились на території різних країн. І ми під ці терміни планували свої навчання – маючи загальну тематику «протистояння агресору» або «оборона від агресора», то на сьогоднішній день розуміння дійшло до такого рівня, що вже перейшли до практичних дій і залучення підрозділів країн-партнерів для відпрацювання навчально-бойових завдань на території України», – каже Муженко.

На навчаннях ЗСУ планують застосувати фактично усі наявні типи озброєння і техніки. В тому числі і нещодавно отримані ударні безпілотники «Байрактар», реактивну систему залпового вогню «Вільха» і протикорабельний комплекс «Нептун». І цим мають на меті одразу кілька цілей, каже Михайло Самусь.

«З одного боку – це справа військових, це підсумкові навчання за навчальний рік, а з іншого боку – це елемент інформаційної війни, використання навчань у інформаційно-психологічних операціях. Завжди усі країни це використовують – тобто масштабність навчань для того, щоб демонструвати готовність Збройних сил до виконання своїх завдань», – пояснює експерт.

Акцент спільних із НАТО маневрів – південь України. Тим не менше це не означає, що військові не враховують загроз із інших напрямків, вказує Віктор Муженко:

«При плануванні застосування Збройних сил, при плануванні оборони держави ми враховуємо іще ряд потенційно небезпечних напрямків. Мова йде і про південний захід – варіант Придністров’я. Мова йде і про схід. Напрямок Суми-Київ-Чернігів – північно-східний напрямок. Зважаючи на всі ті процеси, які проходять сьогодні в Білорусі, це теж потенційно небезпечний напрямок».

За даними Головного управління розвідки українського Міноборони, в навчаннях «Кавказ 2020» Росія задіє понад сто тисяч військових, три тисячі одиниць бронетехніки, п’ятсот літаків і вертольотів, а також кораблі й підводні човни. Та важливі не лише навчання, вважає американський генерал.

«Коли йдеться про навчання – я завжди дуже уважно вивчаю те, яка підготовка проведена для маневрів. До прикладу: створення логістичної інфраструктури, складів з боєприпасами і пальним, а також розгортання військових шпиталів. Цікаво буде побачити, яка частина того, що зроблено для проведення «Кавказу», залишиться після його завершення? Це те, що вимагає багато часу – логістика. Мене дуже зацікавить, якщо ця інфраструктура залишиться там, скажімо, в жовтні», – розповідає Бен Годжес.

Експерти сходяться на думці, що агресія в рамках навчань можлива, але не є обов’язковою. І що більше Україна звертає увагу на цю загрозу, кажуть вони, то менше шансів для атаки з боку Росії.