«Не дають Росії перетворити Чорне море на своє озеро»: військові експерти про польоти бомбардувальників США поблизу Криму

Три американські стратегічні бомбардувальники B-52 4 вересня пролетіли над територією материкової України і впритул наблизилися до адміністративної межі з окупованим Кримом. У Міністерстві оборони України зазначили, що українські винищувачі Су-27 і МіГ-29 супроводжували B-52 над усією країною.

Згідно з офіційними повідомленнями, під час польоту українські й американські літаки відпрацювали взаємодію, зокрема для демонстрації можливостей стримування Росії в регіоні. Американське видання The Drive стверджує, що польоти поблизу Криму супроводжувалися електронною розвідкою, яка відстежувала реакцію російських засобів протиповітряної оборони, розміщених на півострові. Російські військові, зі свого боку, повідомили про перехоплення американських бомбардувальників. Про те, з якими цілями ВПС США літають поблизу Криму і чи можлива ескалація в регіоні, йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Російський військово-політичний експерт Юрій Федоров висловив Крим.Реалії думку, що в цьому випадку авіація США, окрім військових завдань, виконує функцію політичного тиску на Кремль.

«Це не перший політ американських бомбардувальників над територією України і в акваторії Чорного моря: декілька місяців тому там же пролітали бомбардувальники B1-B. Як я розумію, це планомірні і цілеспрямовані акти з боку США, адже військові будь-якої країни світу не можуть виконувати такі місії без схвалення найвищого політичного керівництва. Це, зокрема, і політичний сигнал на адресу Росії: США показують, що солідарні з Україною і мають намір «стримувати російську агресію» ‒ така фраза є в заяві Пентагону. Очевидно, що США не готові дозволити Росії перетворити Чорне море на своє озеро. Ці бомбардувальники оснащені крилатими ракетами, які здатні знищувати і надводні кораблі, й установки протиповітряної оборони. Від слів Вашингтон переходить до справи і прагне не допустити експансії Кремля», ‒ вважає російський експерт.

Юрій Федоров не виключає, що Росія під прикриттям підготовки до навчань «Кавказ-2020», які мають відбутися з 15 до 26 вересня, насправді готується до воєнних дій.

Зараз ми теж побачили такий собі знак із боку США: мовляв, спробуйте щось зробити під час навчань «Кавказ-2020» ‒ ми тут присутні

«Війська піднімаються по тривозі, їх кудись перекидають, літаки піднімаються в повітря тощо. Взагалі, щоб переконатися, що це не перша фаза підготовки до конфлікту, на такі навчання зазвичай запрошують іноземних спостерігачів, є й низка інших заходів. Тут, звичайно, напрошуються аналогії з 2008 роком, коли російські війська саме після навчань напали на Грузію і зупинилися вже поблизу Тбілісі. Тоді їх зупинила саме поява в Чорному морі американських кораблів із крилатими ракетами ‒ США показали, що жартувати не мають наміру. Так що зараз ми теж побачили такий собі знак із боку США: мовляв, спробуйте щось зробити під час навчань «Кавказ-2020» ‒ ми тут присутні. Неможливо передбачити, якою може бути реакція з боку Вашингтона, та й із боку НАТО, якщо Росія наважиться на новий оберт агресії проти України.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в інтерв’ю телеканалові «Россия 24» поскаржився, що ескалацію на кордонах Росії та в районі Чорного моря нагнітає, мовляв, саме Захід.

«Тільки за останні 10 днів ‒ із 24 серпня до 3 вересня ‒ 10 разів підіймалися наші літаки для супроводу розвідувальних літаків Сполучених Штатів. Це над Балтикою, над Баренцовим морем, над Чорним морем. Тут більше насторожує інше: раніше вони літали з тією або іншою частотою, але, звичайно, не так, як зараз ‒ не так часто, переважно це була розвідувальна авіація, ‒ а зараз почалися регулярні польоти і заходи з тренуванням імітації завдання ракетних ударів, серед іншого із застосуванням великої кількості літаків. Мабуть, це вперше після багатьох і багатьох подій це важкі бомбардувальні літаки дальньої авіації B-52 підходять до наших кордонів. Звичайно, не перетинаючи їх, тому що це ми не дозволяємо робити нікому, і не дозволимо», ‒ заявив голова Міноборони Росії.

Таким чином, Сергій Шойгу стверджував, що зовнішня політика Росії має миролюбний характер і що навчання не повинні нікого насторожувати.

«Ми розуміємо, з чим пов’язана така активність. Вона пов’язана з тим, що, в першу чергу, начебто всі вже звикли і змирилися, що світ ‒ однополярний, у світі ‒ один господар, який править, керує. І їм, напевно, не дуже подобається, коли з’являється другий полюс, а він з’явився, як би хто не хотів цього. Якщо ми почнемо ставити прості, здавалося б, запитання, коли європейські країни говорять: «Загроза нашим східним рубежам!» ‒ у чому загроза? Хто загрожує і кому загрожує? Ми пропонували і пропонуємо різноманітні речі, які б цю напруженість і тривоги знизили. Ми відвели всі наші навчання вглиб країни від кордонів. Вони ж вчинили навпаки ‒ буквально у травні велика група з 30 кораблів, серед них і три американські ;есмінці з протиракетною захисною системою, прямо біля наших кордонів. Це вперше з часів Холодної війни, такого не було», ‒ непокоївся Шойгу.

На думку Юрія Федорова, враховуючи модернізацію російської армії в останні роки, слова міністра оборони важко прийняти за чисту монету.

«Із якими цілями на території Криму розгортають потужні наступальні системи? Навіщо Чорноморський флот отримує сучасні підводні човни, оснащені крилатими ракетами з великим радіусом дії, аж до Берліна? Щодо реакції США і НАТО, шість років тому анексія Криму і підтримка війни на Сході України (Росією ‒ ред.) стала холодним душем для західних політиків, які почали розуміти, з ким мають справу у Кремлі», ‒ звертає увагу російський експерт.

Військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій переконаний, що після подій 2014 року Росія сама підштовхнула Україну до щільної військової співпраці з НАТО і США.

Агресивна політика Росії змушує Україну шукати собі надійних партнерів на Заході

‒ Саме агресивна політика Росії змушує Україну шукати собі надійних партнерів на Заході. В межах військового співробітництва зі США і НАТО українські військові підписують та імплементують спільні документи, а також беруть участь у навчаннях із членами альянсу. У випадку з такими прольотами американської авіації над територією України все узгоджується попередньо, у них є суворо окреслений перелік завдань. На ці запитання може відповісти Міністерство оборони України: як бомбардувальники супроводжувалися нашими Військово-повітряними силами, як відпрацьовували сумісність оперативної взаємодії, які ще звичайні для таких місій завдання виконували? Можливо, американські літаки відпрацьовували, серед іншого, пуски по місцях на півдні Росії, де часто буває президент Росії Володимир Путін», ‒ припускає український експерт. Мається на увазі, зокрема, літня резиденція Путіна «Бочаров ручей» поблизу Сочі.

Втім, український політолог, аналітик відділу Військової політики українського Інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков переконаний, що поки пряме військове зіткнення Росії і США, зокрема і над Кримом, малоймовірне.

Наближення стратегічних бомбардувальників до тимчасово окупованого Криму означає, що вони увійшли в зону дії ЗРК С-400

«Якщо росіяни першими застосують зброю проти американських літаків, це буде небезпечний міжнародний інцидент, і США заради збереження обличчя доведеться якось відповідати ‒ а жодних нешкідливих опцій у цьому випадку не існує. Точно так само ризиковано починати ескалацію й американцям, так що я сумніваюся в тому, що щось таке дійсно станеться. Треба віддати належне: США зробили максимум в обставинах, що склалися. Наближення стратегічних бомбардувальників до тимчасово окупованого Криму означає, що вони увійшли в зону дії ЗРК С-400, розміщених на півострові. Звичайно, безпосередньо адміністративну межу Криму вони перетинати не будуть, втім, їм, найімовірніше, вдалося краще зрозуміти, як реагуватимуть росіяни в разі ескалації», ‒ вважає політолог.

Микола Бєлєсков зазначає, що паралельно з російськими навчаннями «Кавказ-2020» відбудуться чергові українські командні навчання на півдні країни, які, зокрема, націлені на бойові тренування відбиття нападу Росії з території окупованого нині Криму.