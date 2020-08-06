Росія заявляє про перехоплення літаків-розвідників США над Чорним морем

Міністерство оборони Росії заявило, що його винищувач перехопив два американські літаки-розвідники в Чорному морі.

Військові чиновники 5 серпня повідомили, що російський Су-27 виявив американські літаки в міжнародних водах Чорного моря.

У військовому відомстві Росії заявили, що російський винищувач наближався на безпечну відстань до обох американських літаків – розвідника RC-135 ВПС США і літака базової патрульної авіації ВМС США Р-8А «Посейдон», а після розвороту американських літаків «від державного кордону Російської Федерації» повернувся на аеродром базування.

Підтвердження інциденту від американських сил чи НАТО наразі не було, хоча цивільні радіолокаційні сайти виявили літаки США в Чорноморському регіоні 5 серпня недалеко від Криму, який Росія анексувала 2014 року.

Реактивні літаки США і НАТО регулярно перехоплюють російські військові літаки над Тихим й Атлантичним океанами. Переважну більшість випадків вважають незагрозливими.

У травні представник НАТО заявив Радіо Свобода, що активність російських військових літаків у Чорному морі й у інших частинах Європи зросла з 2014 року.

Минулого року, за словами посадовця, літаки НАТО піднімалися в небо 290 разів для супроводу російських військових літаків по всій Європі.