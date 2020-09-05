«Виклик», чи «пастка для росіян» – оглядачі про переліт бомбардувальників США над Україною

Формування з трьох бомбардувальників B-52 США Стратофортресс, розміщені на базі в Великій Британії, взяли участь в перельоті над Україною 4 вересня. Переліт американських бомбардувальників супроводжували Міг-29 та Су-27 українських збройних сил. Про це повідомило командування силами США в Європі.

Переліт «надав партнерам цінну можливість тренувань у повітрі». Місія також продемонструвала, як розміщені ближче до театру дій В-52 та їхні екіпажі створюють «можливості колективної оборони і надають США, країнам-союзникам по НАТО та партнерам стратегічні та операційні можливості для стримування Росії та запевнення союзників та партнерів», йдеться в прес-релізі.

Три літаки B-52 ВПС США в п'ятницю провели життєво необхідну інтеграційну підготовку з українськими винищувачами у повітряному просторі України

Згідно з повідомленням, під час польоту було відпрацьовано взаємодію з українськими бойовими літаками. Також однією з цілей була демонстрація можливостей щодо стримування Росії в регіоні, вказано в повідомленні.

У політ, зокрема, були залучені три із шести бомбардувальників B-52, які базуються на авіабазі в штаті Північна Дакота, однак нещодавно були перекинуті до Великобританії на базу Фейрфорд.

У повідомленні Міністерства оборони України зазначили, що українські винищувачі Су-27 і МіГ-29 зустріли Б-52 над кордоном з Польщею і супроводжували їх над територією України до Азовського моря і назад.

Реакція Росії і сумніви ампериканських експертів

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що «з метою недопущення порушення літаками ВПС США російського повітряного простору» в повітря над акваторіями Чорного та Азовського морів були підняті 8 літаків – винищувачі Су-27 і Су-30. У повідомленні вказано, що кордон Росії американські літаки не порушували.

Росія, яка незаконно анексувала український Крим, очевидно, може мати на увазі те, що літаки США не входили в повітряний простір над окупованим півостровом.

В-52 були лише пасткою для розвідувальної операції, пише в статті для Forbes Девід Екс. Як і під час перельоту 28 серпня, і 4 вересня російські літаки були підняті на зустріч американським бомбардувальникам.

В цей час два літаки RC-135V, які сили США та Британії використовують для збору даних, проводили польоти над Чорним морем поблизу Криму і, можливо, збирали дані про російські радари, що слідкували за бомбардувальниками, йдеться в статті.

Ганс Крістенсен, директор Ядерного інформаційного проекту Федерації американських науковців зауважив, що переліт бомбардувальників над територією України, ймовірно, мусив бути схвалений президентом США, бо Україна не є членом НАТО.

Далі у серії твітів він пише, що рішення послати бомбардувальники В-52, які можуть нести і ядерний заряд, в напрямку Криму було ризикованим і є справжнім викликом Росії.

B-52, спрломожний нести ядерний заряд над Україною рухається до Криму. Через кілька днів після того, як російський винищувач переслідував черговий B-52. Чи може щось статися?

Командування силами США в Європі відзначило, що проведено більше 200 місій з часу дислокації бомбардувальників на базі у Великій Британії два роки тому.

В останні роки збройні сили США в основному зосереджуються на підготовці до можливого конфлікту з основними супротивниками, такими як Росія та Китай, йдеться в статті американського оборонного видання AirForce Times, присвяченій перельоту.

Про зростання військової напруги між США та Росією пише The New York Times, звертаючи увагу, зокрема на переліт американських бомбардувальників В-52 над Чорним морем 28 серпня, а також маневри російських літаків, які військові США надавали «небезпечними та непрофесійними».