Росія «постійно демонструє готовність» до застосування сили в Чорному та Азовському морях – Неїжпапа

Росія «постійно демонструє готовність до застосування своїх сил» в акваторіях Чорного та Азовського морів. Про це 20 липня заявив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа, відповідаючи на запитання проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії про те, наскільки реальна атака Росії з окупованого Криму на материкову Україну.

«Кораблі Чорноморського флоту постійно перебуваають у виробничих районах, а саме в районах видобутку газу. Також в Азовському морі перебувають кораблі ФСБ Росії, і військові кораблі здійснюють контроль судноплавства в Керченській протоці. Це показує те, що Чорне і Азовське море – це їхня зона впливу. І постійно демонструє готовність до застосування своїх сил», – відзначив контрадмірал Неїжпапа.

Командувач ВМС України також наголосив, що «санкції, які застосовують країни Євросоюзу та Сполучені Штати, не мають того (бажаного – ред.) успіху, і Російська Федерація не відмовилась від своїх намірів».

Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа разом із командувачем 6-го флоту США віцеадміралом Юджином Блеком 20 липня брав участь у пресконференції, присвяченій початку міжнародних морських навчань Sea Breeze-2020. У них візьмуть участь 27 кораблів, 19 військових літаків і близько двох тисяч військових із восьми країн.