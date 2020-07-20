У навчаннях Sea Breeze-2020 братимуть участь 27 кораблів і 19 літаків

У міжнародних морських навчаннях Sea Breeze-2020 візьмуть участь 27 кораблів, 19 військових літаків і близько двох тисяч військових із восьми країн. Про це повідомили учасники телефонної пресконференції –командувач 6-го флоту США віцеадмірала Юджин Блек і командувач Військово-морських сил України, контрадмірал Олексій Неїжпапа.

«На жаль, через пандемію коронавірусу ми зменшили обсяги цього навчання до одного тижня, але сподіваюсь, що навчання будуть проведені якісно, і ми отримаємо багатий досвід», – заявив Неїжпапа.

Планування ювілейних, двадцятих навчань, так само як і спілкування із журналістами, проходило в режимі онлайн.

Віцеадмірал Юджин Блек зазначив, що через пандемію навчання відбудуться тільки на морі та в небі, від наземного компоненту військовим довелося відмовитися. Сценарій і мета навчань – проведення міжнародної морської операції зі встановлення безпеки в одному з кризових районів Чорного моря.

З української сторони навчаннями керуватиме заступник командувача, капітан 2-го рангу Олексій Доскато. Крім України і США, в навчаннях братимуть участь військові Болгарії, Грузії, Іспанії, Норвегії, Румунії та Туреччини. Цього року учасникам навчань дозволять імпровізувати, щоб продемонструвати знання та навички, отримані за минулі роки, заявив Блек.

У навчаннях братиме участь в тому числі ракетний есмінець USS Porter (DDG 78). Приблизно три тижні тому, за словами командувача 6-го флоту, команда цього корабля вже проводила навчання із військовими Болгарії, Грузії, Румунії і Туреччини.

З 2015 року цей есмінець заходить до Чорного моря регулярно, вже кілька разів був із візитами в Одесі. Разом із есмінцем у навчаннях Sea Breeze-2020 братиме участь патрульний протичовновий літак ВМФ США P-8.

У 2019 році в міжнародних навчаннях брали участь 19 країн, 32 кораблі, 24 літаки і близько трьох тисяч військових. Також минулого року російський корабель «Сметливый» заходив у закриту зону проведення навчань.

Військово-морські навчання «Сі бриз» (англ. Sea Breeze) відбуваються, за кількома винятками, щороку з 1997-го за програмою НАТО «Партнерство заради миру» як українсько-американські, але з залученням і багатьох інших країн.