Російський корабель зайшов на закриту територію навчань «Сі Бриз-2019» – ВМС України

Російський корабель «Сметливый» зранку 10 липня зайшов на закриту територію міжнародних навчань «Сі Бриз-2019», повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Українські військові наголосили, що в закритому районі моря проводилися практичні стрільби корабельної артилерії морського угрупування міжнародної коаліції.

«Корабель Чорноморського флоту був опитаний фрегатом «Гетьман Сагайдачний» відповідно до міжнародного протоколу, але зробив вигляд, що має «проблеми» зі зв’язком», – заявили у ВМС.

Українська сторона вважає це черговою підставою «не сприймати Російську Федерацію як прогнозований суб'єкт міжнародного морського права, системні порушення якого стали нормою поведінки Росії в Чорноморському регіоні».

Російська сторона не коментувала ситуацію.

1 липня в Одесі розпочалися українсько-американські військові навчання «Сі Бриз-2019». Вони триватимуть до 12 липня.

За інформацією прес-центру ВМС України, цього року у навчаннях «Сі Бриз» беруть участь кораблі і підрозділи України, Сполучених Штатів, Болгарії, Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Італії, Латвії, Естонії, Канади, Литви, Молдови, Норвегії, Румунії, Польщі, Франції, Туреччини та Швеції – загалом 19 країн. Загальна чисельність особового складу – понад 3 тисячі військовослужбовців. Задіяні 28 військових кораблів і суден забезпечення, 27 літальних апаратів.