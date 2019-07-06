Степан Полторак проінспектував міжнародні навчання «Сі Бриз-2019»

В Одесі міністр оборони України Степан Полторак проінспектував перебіг проведення міжнародних навчань «Сі Бриз-2019». Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони.

«Сьогодні міністр оборони України Степан Полторак відвідав флагман вітчизняного військового флоту фрегат «Гетьман Сагайдачний». В ході візиту голова оборонного відомства заслухав звіт командувача Військово-морських сил Збройних сил України адмірала Ігоря Воронченка про хід проведення міжнародних військово-морських навчань «Сі Бриз-2019», – сказано в повідомленні.

Зокрема, Воронченко доповів про залучені в нинішні навчання сили і засоби, про етапи проведення навчань, та необхідності їх проведення, попри загрозливу ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні.

Також адмірал зазначив, що проведення подібних навчань сприяють подальшій інтеграції ВМС та ЗСУ загалом до євроатлантичного простору. На заслуховування доповіді, крім представників керівництва навчань від української сторони, також був присутній керівник навчань «Сі Бриз-2019» від американської сторони капітан Метью Лиман.

В Одесі 1 липня розпочалися українсько-американські військові навчання «Сі Бриз-2019».

За інформацією прес-центру ВМС України, цього року у навчаннях «Сі Бриз» беруть участь кораблі і підрозділи України, Сполучених Штатів, Болгарії, Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Італії, Латвії, Естонії, Канади, Литви, Молдови, Норвегії, Румунії, Польщі, Франції, Туреччини та Швеції – загалом 19 країн. Загальна чисельність особового складу – понад 3 тисячі військовослужбовців. Задіяні 28 військових кораблів і суден забезпечення, 27 літальних апаратів.