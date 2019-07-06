Полторак призначив нових командувачів оперативного командування «Південь» і Сил логістики ЗСУ

Міністр оборони України Степан Полторак у суботу представив особовому складу оперативного командування «Південь» нового командувача генерал-майора Ігоря Палагнюка.

«Упевнений, що генерал-майору Ігорю Палагнюку вдасться зробити все можливе для того, щоб оперативне командування було більш здатним і підготовленим», – написав глава Міноборони на своїй сторінці у фейсбуці.

Він зазначив, що Палагнюк пройшов військовий шлях від командира взводу до начальника Головного командного центру ЗСУ, брав участь у бойових діях на сході України.

Крім того, Полторак призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневського.

«Переконаний: головним є те, що генерал Вишневський знає, які проблеми є в Силах логістики, оскільки він був командувачем ОК «Південь», – зазначив міністр.

За його словами, у Вишневського є досвід виконання завдань як на командних, так і штабних посадах.

Глава Міноборони у суботу також відвідав флагман українського військового флоту – фрегат «Гетьман Сагайдачний» – та заслухав звіт командувача ВМС ЗСУ адмірала Ігоря Воронченка про перебіг проведення міжнародних військово-морських навчань «Сі Бриз-2019».