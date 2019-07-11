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11 Липень 2019, Київ 22:47
Фотогалереї

Cухопутні навчання «Сі Бриз-2019» у фото – з вертольотами, артилерією та бронетехнікою

Українські, американські, молдовські та грузинські військові тренувалися протидіяти ворожому десанту. Сухопутне тренування проходило в рамках американсько-українських навчань «Сі Бриз-2019».

В операції брали участь українські морські піхотинці – ветерани бойових дій на Донбасі. Разом із ними тренувалися американські морські піхотинці. Розвідку проводили молдовські і грузинські бійці.
Розвідка поблизу позицій умовного &laquo;противника&raquo;
1 Розвідка поблизу позицій умовного «противника»
Інтернаціональні війська ведуть вогонь з мінометів
2 Інтернаціональні війська ведуть вогонь з мінометів
Просування груп морської піхоти під прикриттям артилерії та у супроводі броньованої техніки
3 Просування груп морської піхоти під прикриттям артилерії та у супроводі броньованої техніки
Рота вогневої підтримки десантується з вертольотів для боротьби із резервами &laquo;противника&raquo;
4 Рота вогневої підтримки десантується з вертольотів для боротьби із резервами «противника»
Артилерійська підтримка &ndash; працює самохідна артилерія
5 Артилерійська підтримка – працює самохідна артилерія
Після навчань
6 Після навчань
Намети охороняє морський піхотинець
7 Намети охороняє морський піхотинець
Морські піхотинці чистять зброю та відпочивають
8 Морські піхотинці чистять зброю та відпочивають
Брифінг керівників сухопутного компонента навчань, в тому числі комбата 503-го окремого батальйону морської піхоти Вадима Сухаревського та капітана 1-го рангу флоту США Джона&nbsp;Янга
9 Брифінг керівників сухопутного компонента навчань, в тому числі комбата 503-го окремого батальйону морської піхоти Вадима Сухаревського та капітана 1-го рангу флоту США Джона Янга
В останній день навчань американці згадали національну англійську та американську гру &ndash; регбі
10 В останній день навчань американці згадали національну англійську та американську гру – регбі
Українські та американські морські піхотинці виконували завдання разом
11 Українські та американські морські піхотинці виконували завдання разом

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