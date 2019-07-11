Cухопутні навчання «Сі Бриз-2019» у фото – з вертольотами, артилерією та бронетехнікою

Українські, американські, молдовські та грузинські військові тренувалися протидіяти ворожому десанту. Сухопутне тренування проходило в рамках американсько-українських навчань «Сі Бриз-2019».



В операції брали участь українські морські піхотинці – ветерани бойових дій на Донбасі. Разом із ними тренувалися американські морські піхотинці. Розвідку проводили молдовські і грузинські бійці.