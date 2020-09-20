Атаку на Україну Росія прикриє навчаннями? (відео)
Українська армія готується до оборони кордонів. Нова загроза від Росії – військові навчання «Кавказ-2020». Російська армія задіяла танки, бронетранспортери, артилерійські системи і реактивні системи залпового вогню. Навчання пройдуть у Південному військовому окрузі. Це пряма небезпека для України. Що відбувається на Донбасі? Які вимоги Путіна Україна відмовляється виконувати? Що бойовики угруповання «ДНР» знов придумали для жителів Донецька? Про все це дивіться у програмі «Донбас Реалії» щонеділі на сайті Радіо Свобода.
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