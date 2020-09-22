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22 вересня 2020, Київ 07:13
Новини | Події

У Міноборони назвали втрати серед військових за час війни на Донбасі

Від 14 квітня 2014 року в зоні збройного конфлікту на Донбасі внаслідок бойових дій загинули 2660 військових, 10131 – поранені – такі дані станом на 7 вересня навели у Міністерстві оборони України у відповідь на запит Радіо Свобода.

За цей же період Збройні сили України також зазнали небойових втрат: 1142 загиблими і 2316 пораненими.

Від початку 2020 року станом на 7 вересня загинули внаслідок бойових дій на Донбасі 46 військових, 318 – були поранені. Небойові втрати від початку року склали: 53 загиблих, 61 – поранений.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

Україна чекає атаки Росії під виглядом навчань | Донбас Реалії
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Україна чекає атаки Росії під виглядом навчань | Донбас Реалії

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